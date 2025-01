Tamara Hermosilla, la mamá de Luna, apuntó directo contra la enfermera Brenda Agüero por la muerte de su bebé el 25 de abril del 2022.

"En el caso de Luna le pusieron potasio. No se que grado de locura tiene. Que me mire con esa cara de que no fue. Yo se que fue ella. Le di mi hija en sus brazos", dijo la mujer que se dedica al oficio de costurera.

El testimonio de la mujer en Tribunales II llegó después del que que dio Julieta Guardia, quien se desmayó al terminar.

Hermosilla dijo que su hija nació en perfecto estado de salud y que Agüero se la llevó después del parto.

"Cuando me la traen noto que la ropa estaba con sangre, como de un pinchazo, en el pañal de un costado tenia sangre qué se notaba. Me dijeron que debe ser de la vitamina k. Saque una foto. En el muslo izquierdo tenía una bola. No se prendía de la teta. No se quejaba no lloraba, no estaba bien esa beba. No dormí, di vueltas toda la noche y nadie me atendió", dijo la mujer frente al tribunal y a los jurados populares.