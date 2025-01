Este jueves, la Cámara Séptima del Crimen, lleva adelante la octava jornada del juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba.

Continúan las declaraciones de los familiares de las víctimas. Hoy es el turno de Brenda Leiva, mamá de un bebé sobreviviente.

Se trata de algunos de los 13 casos por los que se la acusa a la enfermera Brenda Agüero. De ellos, 5 bebés fallecieron y 8 sobrevivieron.

Además se convocó a declaratoria a Carola Dunayevich, psicóloga de Neonatal, mencionada por el papá y la tía de Benjamín Luna Bustamante.

La declaración de Brenda Leiva

Brenda Leiva es mamá de Junior, un bebé sobreviviente del Hospital Materno Neonatal. Identificó a Brenda Agüero en la sala de audiencias por su contextura, como la “enfermera de cabello negro, alta, gordita”.

En su testimonio informó que, pese a que le detectaron diabetes gestacional en el séptimo mes, “mi hijo nació con normalidad y no lo perdí de vista”. En su parto “había varias personas entre médicas y enfermeras”.

Relató: “Mi mamá lo toca y se da cuenta que estaba frío, lo llevan a una incubadora. Vuelven con Junior e intenté darle el pecho. Estaba Brenda en la habitación, en la sala de recuperación. Nunca le vi la cara (porque la tenía tapada). La santiagueña me daba la comida, la otra dijo que era mi tocaya”.

Entre llantos, contó que debieron internar a su bebé: “Te tenes que ir porque tu hijo esta internado”, le decían. “Lo vi en una incubadora lleno de cables (…) le pasaban comida por el pupo, no lo podía tocar. Todo pasó muy rápido”.

“Si vos esperabas más tu hijo se moría”, indicó que le dijo la jefa de Neonatología.

Junior “estaba muy mal. El viernes 13 llegó la medicación y ahí empezó a mejorar. Estuve internada con él. Comenzó a tener la glucosa bien, sus niveles bien. No reparé en el diagnóstico porque me decían que mi hijo se moría. Después me explicaron que tenía la glucemia muy alta”, detalló.

Sobre el estado de salud actual de su hijo, Brenda Leiva informó que “hoy esta bien aunque sufre mucho de broncoespasmos y toma medicación para los bronquios".

Leiva, como todos los familiares se enteraron del caso del Neonatal por los medios de comunicación: “Vi las noticias. Después veo la detención de Brenda (Agüero). Gracias a Dios mi hijo no era uno de esos bebés. Después me dijeron desde la Justicia que mi bebé era uno de los 8 que sobrevivió. Volví a pedir la historia clínica de mi hijo”.

En ese detalle, comenta, que “el nivel de insulina era muy alta y no era compatible con los de una cuestión hereditaria (su madre tiene diabetes) o genética”.

El pequeño sufría temblores, “tenía la lengua afuera y dormía mucho Junior. Le hicieron estudios en el hospital de Niños y estuvo internado en el Infantil por problemas en el pecho”, detalló y pidió justicia.

La mujer informó que no advirtió pinchazo en su bebé y que la atendieron “bien” en al área obstétrica del hospital.

El juicio

El lunes 6 de enero comenzó el proceso judicial por el que ya pasaron varios imputados: el exministro de Salud, Diego Cardozo; la exdirectora del Neonatal, Liliana Asis; la exjefa de enfermería, Alicia Beatriz Ariza, entre ellos.

También declararon durante cinco horas Adriana Luisa Moralez, ex encargada de Seguridad del Paciente del Hospital Neonatal y Claudia Elizabeth Ringelheim, ex vicedirectora del hospital.

La semana pasada, además, declaró Damaris Bustamante, mamá de Benjamín, otro de los bebés fallecidos y este lunes pasado fue el turno de Yoselín Rojas, mamá de Angeline, beba que murió el 6 de junio del 2022.

Al martes fue el turno de Vanessa Cáceres y Raúl Calderón, madre y padre de Francisco, el bebé que falleció el 18 de marzo de 2022, la primera muerte en el nosocomio.

También, durante esa jornada, declararon familiares de Benjamín Luna, hijo de Damaris Bustamante.

El papá del bebé, Leandro David Luna, y Lara Bustamante, tía de Benjamín y hermana de Damaris.

Ayer miércoles declararon Tamara Magalí Hermosilla, mamá de Luna, una bebé sobreviviente, quien reconoció a Brenda Agüero.

Además, Julieta Milagros Guardia (mamá de Ibrahim) y Gloria Elizabeth Carabajal (abuela de Ibrahim).

El 23 de mayo de 2022, a las 12:04, Julieta Milagros Guardia dio a luz a Ibrahim Benítez Guardia. La enfermera le habría suministrado una dosis de potasio, insulina u otra sustancia no compatible con la vida. A las 20:45 del mismo día, Ibrahim murió. Se trata de la tercera víctima fatal del hospital provincial.

Todos los imputados