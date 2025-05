En el marco de los alegatos del juicio por la muerte de bebés y graves consecuencias que tuvieron recién nacidos, en el período de marzo a junio de 2022, por la atención que recibieron en el hospital Materno Neonatal, de la ciudad de Córdoba, el abogado defensor, Justiniano Martínez, del exsecretario de Salud, Pablo Carvajal, solicitó la absolución de su cliente.

Tras la audiencia, Carvajal tomó contacto con la Prensa por primera vez desde que se desarrolla el juicio, el 6 de enero pasado, para formular declaraciones a Canal 10, en las que descartó responsabilidades en las acusaciones en su contra y, a la vez, cuestionó al fiscal Raúl Garzón, encargado de llevar adelante la instrucción de la causa.

“Hemos estado siempre a disposición de la Justicia. Desde el Ministerio se brindó toda la información. Me comunique el día 10 con el doctor Dib (responsable de la Dirección de Medicina Forense Judicial) y nos dijo que todo había estado bien”, puntualizó.

Reveló: “Nos enteramos el 7 de junio porque vino la doctora (Liliana Asís) a informar al Ministerio. No nos entra en ningún momento que alguien vaya a herir o maltratar a una persona y menos a un bebé”.

Carvajal desconoció que hubiera alguna noticia anterior a ese informe que llevaron a la cartera sanitaria: “Cómo vamos a actuar antes? El 7 de junio la doctora nos dijo que estaba hecha la denuncia penal. Hicimos lo que tuvimo que hacer. Se hicieron dos denuncias antes en la Policía y la Justicia”.

“No teníamos ideas de que habían una intencionalidad. Llamé personalmente a (al fiscal) Garzón y me puse a su disposición. Hay 42 hospitales en la provincia no conocía de las reuniones que se habían hecho (en el Neonatal). No puedo estar sabiendo que hace cada persona en el hospital. Toda la información que tiene Garzón se la dio el Ministerio”, remarcó.

Antes de responder las preguntas a los periodistas expresó sus condolencias con las madres de los bebés que fueron víctimas y puso de manifiesto que “es la peor noticia que se puede dar”.