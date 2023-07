Dayana Sánchez, la boxeadora gravemente afectada por el incendio en su casa en barrio Juan Pablo II de la ciudad de Córdoba, tras la explosión de una garrafa, que le provocaron quemaduras en su cara y brazos, presentó una leve mejoría.

La joven se encuentra internada en la unidad de terapia intensiva en el Instituto del Quemado. Tenia gravemente afectadas las vías respiratorias, razón por la cual el cuerpo médico le puso ventilación mecánica hasta esperar su evolución. En el ultimo parte médico de este lunes, destacaron que las mismas “se han desinflamado un 50%”.

VER: La boxeadora Dayana Sánchez en estado crítico tras sufrir quemaduras en un incendio

“La respiración es asistida por momentos gracias a que ella filtra más cantidad de aire. No volvió a haber cuadro febril así que no fue necesario el cultivo. No está más medicada con adrenalina ya que se mantiene estable”, expresaron.

Dayana sigue sedada con un bajo porcentaje para seguir evitando dolores, pero continua mejorando.

El incendio

La boxeadora olímpica Dayana Sánchez sufrió quemaduras en el rostro y sus manos debido a un incendio en su casa de barrio Juan Pablo II.

Según fuentes policiales, el incidente ocurrió este miércoles por la noche cerca de las 23.30. Presuntamente, la deportista habría sentido olor a gas en su casa y al querer cerrar la llave de una pantalla con garrafa que se encontraba en su habitación se produjo una llamarada.

“La misma explosión la dejó encerrada en la pieza provocándole las heridas”, expresó Leonela Sánchez, boxeadora y hermana de Dayana.

La mujer de 30 años fue trasladada al dispensario barrial y luego fue derivada al Instituto del Quemado. En el centro médico se le diagnosticó quemaduras graves en el 9% de su rostro y ambas manos. También tiene comprometidas las vías aéreas.

En el hogar de la boxeadora, se registraron daños totales en una habitación.

Todo ocurrió en la noche del miércoles. Bomberos acudieron al lugar y extinguieron el fuego, constatando daño total en el dormitorio: cama, muebles y ropa quedaron carbonizadas. También trabajó personal de Defensa Civil.

Dayana Sánchez es una boxeadora cordobesa.

En 2014 obtuvo la medalla de plata en los Juegos ODESUR de Chile.​ En 2015 obtuvo la medalla de plata de los Juegos Panamericanos de Toronto al ser derrotada por la local Caroline Veyre. En los Juegos Panamericanos de 2019, obtuvo la medalla de plata.

Es hermana de la también boxeadora Leonela Sánchez.