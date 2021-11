La Agencia Córdoba Cultura brinda una programación de actividades culturales para todos los gustos. Teatro, cine, muestras de arte, charlas, adivinanzas en el museo, festival de guitarras, música y visitas a talleres de artesanías, entre muchas más.



​El miércoles 3 a las 20 se presenta la séptima edición del ciclo virtual de entrevistas Con acento cordobés que en estos nuevos capítulos llega al mundo del cuarteto: el latido de la identidad popular.

Santiago "Colorete” Gianola entrevista a Ulises Bueno. Se podrá seguir de forma virtual. Más información, en la grilla de actividades.

El viernes 5 y sábado 6 a las 20, actúa Bruno Gelber en el Teatro San Martín. Estará acompañado por la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Mirá la información completa en la programación.

El sábado 6 a las 21 en el Centro Cultural Córdoba el Festival Guitarras del Mundo celebra sus 27 años de vida con una nueva edición con entrada gratuita.

Conoce la grilla completa de la primer semana de noviembre:

Lunes 1

A las 17. Visita al taller de María Inés Pérez Gibert

María Inés Pérez Gibert es una artista textil de vanguardia. En su taller comparte una breve historia de sus 15 años de trayectoria, de cómo surge la creación de sus colecciones y la experimentación de varias técnicas ancestrales llevadas a lo contemporáneo. También cuenta cómo pasó de recorrer el país, dictando talleres y workshops (en encuentros de arte textil y escuelas de Bellas Artes) a la nueva forma de transmitir su conocimiento de manera virtual.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 21. Bajo el lente de Dulce Delía



Pieles fotográficas es el nombre de este proyecto en el que Dulce Delía se propone un recorrido por algunos trabajos fotográficos de su autoría, analizándolos desde distintas pieles que podrían conformar una fotografía, distintas instancias de materialidades implicadas en procesos de creación fotográfica: piel nº 1 (la materialidad propia de los sujetos a fotografiar); piel nº 2 (materialidades implicadas en los distintos soportes de registro fotográfico que utiliza); en estas últimas incluye también materialidades implicadas en fotografías finales en sí, como objetos portadores de posibles significados con una corporeidad particular. Ensaya una reflexión sobre algunas preguntas, pensamientos o interacciones que surgen al vincularse con esas diversas instancias de materialidades, a las que llama pieles fotográficas, y en particular en torno a aquellas que desbordan lo esperado.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

Martes 2

A las 11. Conferencia sobre danza contemporánea. Teatro del Libertador General San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365.



A cargo de la bailarina, coreógrafa y docente Viviana Fernández. Una obra y una exposición acerca de la mujer y su papel en la estética y la ética de la cultura, en la continuidad del ciclo Mujer-Cuerpo-Danza. Entrada gratuita a través del sistema autoentrada.com y en la boletería del teatro (de martes a sábados de 9 a 20, teléfono 414-3412).

A las 15. Adivinanzas del MEC



Esta es una actividad digital en torno a la exposición Lugares para las Bellas Artes. Algunos recorridos entre una academia y un museo que se realiza en celebración del 125º aniversario de la Escuela de Bellas Artes “Dr. Figueroa Alcorta” en el Museo Emilio Caraffa. Esta actividad lúdica está destinada al público general, se presenta los días martes y jueves y se puede participar a través de Instagram: @museocaraffaoficial

A las 17. Visita virtual a la muestra



Todos contenemos multitudes es la muestra de dibujos y pinturas de Isabel Picasso que cuenta con la curaduría de Patricia Rizzo ubicada en las salas 8 y 9 del museo. Las figuras representadas en estas obras evocan un estado de placidez, meditación y serenidad. Para la curadora “hay un aspecto y perspectiva común en la producción que presenta y se ha convertido en eje central de su investigación pictórica, este es su interés y curiosidad por la dimensión espiritual». La materialidad de las obras de Isabel Picasso incluye tanto pinturas de gran formato como miniaturas, dibujos y pasteles, muchas de ellas con luminarias led que contribuyen a reforzar la idea de irradiación que la artista busca transmitir.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 19. Cine: "Un cuerpo estalló en mil pedazos" de Martín Sappia, (Argentina, 2020). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Hay singularidades difíciles de describir. Jorge Bonino es un hombre de teatro, de arquitectura, del paisaje, del arte. Cualquier adjetivo parece inútil ante un personaje que rebalsa todo lugar común. Un creador que se resiste a ser definido, capaz de hacerse entender con un idioma inventado o de ser ovacionado en una conferencia de sinsentidos. De sus obras, sus trabajos, sus andanzas, no hay registros, pero sí memorias. La ópera prima de Martín Sappia recoge uno a uno los rastros posibles de una vida misteriosa, las huellas dispersas de un hombre que tiene devoción por el mundo, aun cuando es ese mismo mundo el que lo expulsa hacia el dolor y el desamparo. Los ecos de Jorge Bonino resuenan en los espacios que habitó, y su presencia se vuelve imaginable a partir de los relatos que lo narran. Un cuerpo que estalló en mil pedazos esparcidos por territorios y afectos que hablan de él como alguien capaz de convertir la vida en un juego extraordinario. Repite el miércoles 3 a las 21. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

A las 20. Cine por la diversidad: Memoria del saqueo (de Pino Solanas, Argentina, 2004). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

A partir de la instauración de la dictadura militar, el pueblo argentino tuvo que afrontar una de las peores crisis económicas y sociales vividas en un periodo de paz por un país potencialmente próspero. La exorbitante deuda nacional, el inhumano ultraliberalismo, la desenfrenada corrupción política y financiera y el expolio regular de los bienes públicos fueron las principales consecuencias. Y todo ello fue posible gracias al apoyo de las multinacionales occidentales y la complicidad de los organismos internacionales. La política de «tierra quemada», puesta en práctica por Carlos Menem, ha conducido al país a un abismo de hambre, miseria y enfermedad que casi equivale a un genocidio social. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: El silencio del cazador (de Martín De Salvo, Argentina, 2019). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Guzmán es un guardabosques que patrulla incansablemente la selva en busca de cazadores furtivos. Venneck es un colono muy querido de la zona y, como sus ancestros, es cazador. Sara, una comprometida médica rural, está casada con Guzmán y fue pareja de Venneck. La aparición de un mítico jaguar reavivará una antigua rivalidad entre ellos y los enfrentará. Repite el miércoles 3 a las 19. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

A las 21. Músicos produciendo: Breve encuentro con Matías Romero



‌Baterista,‌ ‌vibrafonista,‌ ‌compositor‌ ‌y‌ ‌productor‌ ‌cordobés. Editó discos, tocó junto a reconocidos artistas como John Stowell y Martín Moretto y es compositor de largometrajes. En este video interpretará Nardis de Miles David y Espera de Rubén Matías Romero.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

Miércoles 3



A las 17. Poesía con Sonia Rabinovich



Esta distinguida escritora comparte, en esta oportunidad, poemas sobre las mujeres dentro de los ancestros, abuelas y bisabuelas que sufrieron dolores y despojos familiares escritos a modo de reparación.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 17. Actividad en torno a la muestra Hablemos. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55



Hablemos de Matías Farfán, Juan Coronel y el Colectivo Vihrósica, pretende ser un dispositivo didáctico para iniciar el diálogo y la colaboración entre activismos, museo, centro cultural y comunidad en torno a las vivencias positivas VIH y las demandas actuales. Un dispositivo que trace preguntas, aborde distintos puntos de vistas y argumente desde un lugar más allá de saberes instaurados. Este circuito se conforma con la necesidad de generar una plataforma de difusión e intercambios con otros activismos, seropositivos o no, con el fin de construir un diálogo interseccional en torno al VIH. En esta oportunidad, se presenta la actividad Mujeres seropositivas toman la posta: violencia de género y VIH, maternidades seropositivas, lactancia, violencia obstétrica.



¿Comienza el matriarcado? El VIH en las agendas feministas. Invitadas: Florencia Ceballo (Red Argentina de Jóvenes y Adolescente Positivxs), Eugenia Aravena (Red Nacional por el Reconocimiento del Trabajo Sexual), Eli Ortega (Red Argentina de adultos Positivos +30) y Palmira Liliana Ceballos (Asociación P.A.D.R.E.S).

A las 20. Cineclub Al Filo: Los amos locos (de Jean Rouch, Francia, 1955). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto



La premisa de este documental es seguir los efectos del colonialismo de los indígenas africanos a través de varios rituales que estos desarrollaron a raíz del sistema colonial. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Con acento cordobés: Ulises Bueno



Este ciclo de entrevistas llega al mundo del cuarteto: el latido de la identidad popular. Con el flamante Museo del Cuarteto como escenario, Santiago "Colorete” Gianola indaga de lleno en el ambiente y las carreras de los más reconocidos exponentes de este género musical. El pasado, el presente y el futuro confluyen en estos cinco programas que exploran aspectos culturales, musicales y artísticos del cuarteto desde la mirada de sus actores protagónicos. El próximo miércoles el entrevistado será Ulises Bueno.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA, Facebook.com/cba.cultura e Instagram @cultura.cba

A las 21. Desde el atelier de Gabriela Barrionuevo



Gabriela Barrionuevo es artista visual, curadora y gestora cultural. Egresada y profesora de la Escuela Superior de Bellas Artes Dr. Figueroa Alcorta, amplió su formación investigando en diferentes campos como el del video arte, la video documentación, la multimedia y el net.art. Cuenta con numerosos premios y menciones y participó en varios festivales internacionales como el Zemos en Sevilla, el Festival de Cine de Málaga, el CCCB Barcelona, entre otros. Actualmente dirige y gestiona junto a Claudio Cassia la Galería de Arte Nodo 940 de Córdoba. Creadora de Arte en Revista. Participó en la obra de teatro Cuerpo de Mujer. Peligro de Muerte como video artista con la dirección de Cheté Cavagliatto y la dramaturgia de Guillermina Yukelson, entre otras.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

Jueves 4

A las 10.30. Inauguración de la muestra virtual Las mujeres del Evita. Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511



Inaugura la muestra Las mujeres del Evita de Miguel Ángel Rodríguez. Se trata de una muestra virtual que contiene una serie de dibujos que recrean obras de las artistas que están expuestas en el museo. Estas representaciones lúdicas, visibilizan y ponen en un diálogo la vigencia que estas artistas tienen a pesar de que su arte fue históricamente confinado. La muestra, que se proyecta en el auditorio del museo, no solo contiene los dibujos de Rodríguez basados en las obras de estas mujeres, sino pequeños videos a modo de GIF en los que se sigue el trazo del artista desde el comienzo de la ejecución de la obra hasta el final. Lo ritual y lo lúdico se conjugan y la mirada del artista se posa sobre las obras para recrear nuevas formas en las que Las mujeres del Evita habitan el espacio. Las proyecciones se realizarán en el auditorio del Museo en cuatro turnos: 10.30, 13, 15 y 17.30. Podrá visitarse hasta el 14 de noviembre.

A las 17. Músicos produciendo: Breve encuentro con Bel Ghioldi



Belén Ghioldi es una artista cordobesa que a través de la exploración de la voz, los ambientes sonoros, la danza y la creación de mundos poéticos atraviesa experiencias colectivas artísticas desde hace más de quince años. La usina principal es el desafío del encuentro y la potencia de las alianzas. Su tránsito habita desde los patios hasta escenarios de festivales de gran escala, salas independientes, escuelas y plazas potenciando la singularidad y la multiplicidad de públicos que retroalimentan su trabajo. Acompaña a Paola Bernal en su proyecto, es integrante del Elenco Municipal de Danza Teatro de la ciudad de Córdoba y forma parte de las compañías independientes Altibajos Constante Movimiento y Protocol.map.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 17. Dibujos en modo turista – Registros inestables. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411



Se propone como una experiencia de dibujo, un recorrido por las salas descubriendo detalles de obras expuestas y el espacio arquitectónico, haciendo registros gráficos en modo inestable. La propuesta estará a cargo de Rubén Menas, será su última actividad como docente ya que se jubila. Coordina: Juan Juares. La experiencia se realiza en el contexto de la muestra Acciones, sistemas y afectos en el dibujo en celebración de los 10 años de Bitácora de Vuelo y El seminario “Turista” de la Facultad de Artes de la UNC. Entrada libre y gratuita. Llevar material de dibujo (papel, soporte para dibujar, lápices, fibras, etc.)

A las 18.30. El legado afro en el Museo Sobre Monte. Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte– Rosario de Santa Fe 218



Recorrido interpretativo sensorial a cargo de Alfonso Uribe en el marco del ciclo En diálogo con lo AFRO cuyo fin es visibilizar, tensionar y reflexionar acerca de la raíz afro, su legado, pasado, presente y supervivencia en la actualidad y el futuro. Entrada gratuita por orden de llegada y con aforo limitado para las actividades del ciclo. Cupo: 40 personas (acceso gratuito por orden de llegada hasta completar el aforo).

A las 18.30. Cine peatonal, ciclo Directoras: En el camino (de Jasmila Zbanic, Bosnia y Herzegovina, 2010)

Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55



Para conmemorar el 125 aniversario de la primera proyección en pantalla, el Espacio Cultural Museo de las Mujeres organizó un Ciclo de Cine que se titula Directoras. Son 4 películas, una por cada jueves, de distinta proyección. Luna y Amar son una pareja feliz que hace todo lo que puede para superar todos los obstáculos inesperados que se interponen en su relación. Cuando Amar se une a una comunidad fundamentalista que cambia su forma de ser radicalmente, Luna se desgarra por dentro intentando descubrir si su amor es lo suficientemente fuerte como para permitir que ambos sigan recorriendo juntos el camino de la felicidad eterna. Entrada gratuita. Sin inscripción previa. Por orden de llegada, capacidad 30 personas.

A las 18.30. Cine: "Martin Eden" de Pietro Marcello, (Italia, 2019). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto



Martin Eden es un chico humilde de pueblo que se gana la vida trabajando como marinero. Un día, Martin defiende de una agresión a Arturo, un joven de clase alta. Como agradecimiento, éste invita a Martin a su hogar y poco a poco le va introduciendo en su estilo de vida. El joven conoce así las ventajas de la educación, y ve esto como una oportunidad para progresar y convertirse en el escritor que ha decidido que quiere ser, mientras aprovecha al máximo el tiempo entre lujos. Martin recibirá un impulso inesperado cuando conozca a Elena, la hermana de Arturo, de la que se enamora al instante. Repite el sábado 6 a las 21. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

A las 21. Cine: "Retrato de una mujer en llamas" de Céline Sciamma, (Francia, 2019). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Francia, 1770. Marianne, una pintora, recibe un encargo de una condesa que consiste en realizar el retrato de bodas de su hija Héloïse, una joven que acaba de dejar el convento y que tiene serias dudas respecto a su próximo matrimonio. Marianne tiene que retratarla sin su conocimiento, por lo que se dedica a investigarla a diario. Repite el sábado 6 a las 18.30. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

A las 21. Teatro en primera persona: Valeria Arévalo y Federico Tapia

Federico Tapia es socio pedagogo, productor, titiritero, docente y escenógrafo, mientras que Valeria Arévalo es periodista y locutora nacional. Para este ciclo cuentan su rol de jurado de los Premios Provinciales de Teatro de los que participan desde 2018 hasta la actualidad, logrando cambios en la resolución en las menciones de Mejor Actuación, Dramaturgia, Dirección, Actuación, Obra y la incorporación de Teatro Musical.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 21. Montada en la otra o una Ilusión que no quería morir a la sombra. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Esta propuesta teatral de El Pasillo Teatro es un puñado de Crónicas del artista, escritor y performer chileno Pedro Lemebel que reflejan tiempos y momentos de historias compartidas entre argentinos y chilenos; fotografías urbanas y barriales que desnudan prejuicios y desatan odio, también, el desasosiego del sida y las desventuras del amor. Una invitación a encontrar una manera de contar, una manera de mostrar y una manera de sentir, con la palabra, la música, la imagen y la magia. En la presentación se busca acercar el universo de Lemebel a través de crónicas sonoras y de pequeños retazos de su vida, que aparecen en videos breves que van interviniendo los relatos, con efectos sonoros y musicales. Este proyecto cuenta con el patrocinio de Mariquita Linda, una Fundación Chilena que promueve y difunde la obra de Pedro Lemebel. Entrada gratuita; se retiran por el Centro Cultural Córdoba de martes a domingo de 10 a 20.

Viernes 5

A las 17. Jazz y Más, el documental de la Swing 69



Jazz y Más, el documental es la avant premiere online del disco Jazz y Más de la banda cordobesa Swing 69. En este documental el grupo comparte la experiencia de la grabación de su primer disco oficial en 38 años de trayectoria donde muestran escenas filmadas en el estudio Desdémona, entrevistas de sus integrantes y del equipo de trabajo y fragmentos de los 4 videoclips realizados por Koky Shoroeder. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 20. Bruno Gelber en concierto. Teatro del Libertador General San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365



Bruno Gelber, figura de la cultura argentina y uno de los más grandes pianistas a nivel mundial, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Córdoba, regresa al Teatro del Libertador para interpretar el Concierto para piano y orquesta N° 3 en do menor de Ludwig van Beethoven, obra con la cual Gelber hizo su debut como concertista hace 70 años con solo diez años, y la Sinfonía N° 8 en Fa Mayor, también de Beethoven, con la dirección musical de JongWhi Vakh, maestro de vasta experiencia en dirección de orquesta y de ópera. Entradas desde 900 pesos a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro (de martes a sábados de 9 a 20, teléfono 414-3412). Repite el sábado 6 a las 20.

A las 21. Cultura en el Patio: Sideral



Sideral presenta Renacer: música con raíz en el tango, fusionando diversas corrientes y géneros de todas las latitudes, desde el pop hasta la música clásica. Esta es una banda cordobesa integrada por músicos de importante trayectoria en diversos géneros musicales: Gustavo Gancedo (dirección y bandoneón), Andrés Gastón (voz), Alberto Giménez (batería), Jorge Centeno (bajo) y Pedro Vergara (piano y teclados). El repertorio está compuesto, en su mayoría, por temas propios con neta raíz en el tango, pero fusionando estilos e influencias del pop y otras músicas actuales, incluyendo en sus shows algunas versiones de clásicos. El motor de Sideral es ampliar y expandir el horizonte musical de este género, nutrirlo de otros elementos musicales, texturas, armonías, formas y energías para llegar a los más diversos públicos.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 21. Teatro: Donn Nadie, unipersonal de Marcelo Massa. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Es una obra ficcional. Relata aspectos de la biografía de un ser, Cacho. Habitante de una ciudad, Córdoba. Habitante de un barrio tradicional, San Vicente. Hijo y nieto de carniceros. Trabaja en la carnicería. Su vida transcurre como cualquier vida de un muchacho de barrio. Un día ve bailar a Jorge Donn en la Av. Hipólito Yrigoyen. Algo cambia en él y comienza un recorrido para cumplir su sueño. Ser bailarín. Una reflexión íntima, pequeña, poética por momentos. La obra transcurre en el camarín, momentos antes de iniciar una función. Entrada gratuita; se retiran por el Centro Cultural Córdoba de martes a domingo de 10 a 20.

A las 21. Teatro independiente: Los Monstruos. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Los monstruos es un espectáculo sobre papá y mamá. Sus deseos y sueños para con los hijos. Una vuelta de tuerca inteligente, sensible y musical sobre los conflictos de familia. Claudio y Sandra saben que sus hijos tienen cualidades únicas que los diferencian del resto. Son especiales y distintos. Es cierto que tienen algunos problemas de conducta, que en el cole no hacen amiguitos y que no los invitan a los cumpleaños. Pero es que en este mundo monstruoso ser especial tiene su precio. La multipremiada obra de calle corrientes hecha en Córdoba con una gran producción con artistas cordobeses y música en vivo. Una gran apuesta al regreso de la cartelera local. Entradas desde 500 pesos a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro. Repite el sábado 6 a las 21.

A las 21. Viernes de Música: Legión Extranjera presenta La nueva historia. Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Agrupación musical formada alrededor de 1970 por un grupo de amigos que se ha presentado en la zona y en otras provincias con un repertorio que incluye reconocidas canciones de la escena nacional y de los años 60 y 70. El reencuentro se produjo dos años atrás cuando cuatro de los integrantes fundadores y dos músicos que se incorporaron a la formación decidieron comenzar nuevamente luego de tantos años. Integrantes: Jorge O. Armendariz (teclados), Miguel A. Armendariz (batería), Joaquín J. Gómez (guitarra punteo), Jorge A. Bulgarelli (saxo tenor), Rubén A. Leyria (bajo) y Alberto R. Díaz (guitarra rítmica). Entrada 300 pesos, dos butacas contiguas, 500.

Sábado 6

A las 17. Visita al taller de Anqara Qiru

Este es el taller de Robertino Gilardoni de modelado por compresión, una nueva técnica artesanal que fueron perfeccionando a través de la prueba y el error. Consiste en el preparado de una masa gomosa con aserrín de madera y un ligante que al solidificar endurece haciendo del producto un objeto resistente, impermeable y liviano. Su estética se adapta muy bien a cualquier estilo de decoración y ambientación pudiéndose comercializar en distintos rubros.

IG: @anqaraqiru

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 21. Mini recital de La Arménica



La banda está integrada por Rubén Vaneske (armónica, rap y producción), Facundo «Changuito» Farías Gómez (bajo), Ana Luz Molinelli (voz), Víctor Melo (trompeta), Nicolás Massia (batería) y «Fifi» Chiarella (guitarra). Este video cuenta con imágenes de la banda tocando en un ensayo, sobre tres canciones producidas para su nuevo disco Frackin’ Minds: Maricruz de Rubén Vaneske, Gun in my Hand de Dorothy y Siembra de Ruben Vaneske y Eduardo Introcaso. Artistas Invitados: Misty Soul Choir (Dir. Angel Vilkelis) y Constanza Ruderman (saxo).

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 21. Música: Festival Guitarras del Mundo. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401



Celebrando sus 27 años de vida, llega una nueva edición del festival que tuvo sus inicios en el año 1995 de la mano del célebre guitarrista y compositor Juan Falú quien logró organizar, a través del Ministerio de Cultura de la Nación y la asociación gremial UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), aquel primer concierto en 1995 y que luego se replicó, año a año, en diferentes lugares del país. Este festival, que ya tiene sede en las 24 provincias y en alrededor de 86 ciudades de la nación, se enorgullece de presentar a guitarristas de todo el mundo, algunos consagrados por sus trayectorias y otros menos conocidos por el público. En esta presentación participarán cuatro grandes concertistas nacionales: Aixa Alejandra Aguirre (Santa Rosa de la Pampa), Obi Homer y Franco Ceballos (Ciudad de Córdoba) y Diego Andrada (Rio Cuarto, Córdoba). Entrada gratuita; se retiran por el Centro Cultural Córdoba de martes a domingo de 10 a 20.

Domingo 7

A las 17. Il Sole Blu. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66



Dos personajes músicos, definidos por la necesidad de existir e interpretar piezas musicales, mágicamente aparecen en un mundo de partituras. Descubren que el lugar está repleto de instrumentos musicales. Allí se aventurarán e intentarán dar lectura y ejecución a una particular y descomunal sinfonía. En estética de clown, con pases de humor, haciendo fácil lo difícil y muy difícil lo fácil, estos personajes invitan a navegar por el mundo mágico de la música y sus encantos. Entradas: menores 150 pesos, adultos 300. Disponibles a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 17. Visita al taller de Elbio artesanías



Este es el taller de Marcelo Daniel Gutiérrez (Unquillo) quien realiza esculturas realizadas mediante la superposición de capas de papel y cola utilizando la técnica conocida como cartapesta. Juega con la distorsión de las proporciones y combina pintura y papeles de colores para las terminaciones.

FB: Elbio Artesanía IG: @marcelo_cartapesta

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 20. Calabozos y dragones. Teatro del Libertador General San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365



La Banda Sinfónica de Córdoba presenta Calabozos y dragones. El repertorio incluye Obertura sinfónica de James Barnes, Montaña de dragones de Steven Reineke, Paseo de Samuel Hazo, Líneas de Nazca de Satoshi Yagisawa y El año del dragón de Philip Sparke. Entrada gratuita a través del sistema autoentrada.com y en la boletería del teatro (de martes a sábados de 9 a 20, teléfono 414-3412) desde el jueves 4.

A las 21. Mini recital de BOTELLALMAR



Este es un grupo de música instrumental popular contemporánea argentina, cuyo repertorio está conformado por temas de propia autoría. Desde un abordaje tanto creativo como original las composiciones combinan paisajes y ritmos folklóricos como también urbanos que se amplían, mixturándose con músicas y colores no solo de nuestro país sino del resto del continente. Desarrollan la performance: Santiago Pérez (flauta traversa), Javier Montenegro (guitarra) y Gabriel Libro (piano). En la mayoría de sus presentaciones el trío trabaja junto a otros artistas de diferentes expresiones como danza contemporánea, diseño y grabado. En el 2019 la banda editó el disco El Último Arbolito.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.