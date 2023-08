La Cámara 11º del Crimen condenó este jueves a tres años y medio de prisión a un hombre que chocó y mató a Nicolás Jankunas.

Jankunas, de 18 años, falleció el 4 de junio del 2017 en barrio Coronel Olmedo. Circulaba en su moto cuando fue embestido por otro motociclista, Ariel Britos.

El fiscal Marcelo Sicardi había solicitado una pena de tres años de prisión argumentando que el incidente se enmarca en la figura del homicidio culposo simple.

La defensa pidió la absolución mientras que la querella, representada por Eduardo Caiero, consideró que, como mínimo, la pena debía ser de ocho años por considerar la figura de “dolo eventual”, sosteniendo que el acusado actuó de manera negligente y temeraria: manejaba ebrio, sin carnet y en contramano.

VER: Caso Nicolás Jankunas: el fiscal pidió condena condicional para Ariel Britos

Para Roxana, la mamá de Nicolás, la pena fue insuficiente: “La verdad, muy insatisfecha, tanto yo como mi familia. Queríamos que esta persona fuera presa. Si bien nada nos alcanza ni nos devuelve a Nico, no me alcanzan 3 años y medio de condena. Le dan muchos derechos que no corresponden”.

"No se hizo justicia. La responsabilidad de no tener un carnet de conducir a sus 41 años, edad que tiene este asesino, hay que reeducarlo. No entiendo esta pena", concluyó entre su dolor, en diálogo con un móvil de radio Universidad.