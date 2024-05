El Gobierno de Córdoba confirmó, mediante su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, que se investiga un extraño suceso que involucra a una mujer extranjera con el posible robo de información sensible del gocierno provincial.

La investigación se lleva a cabo luego de que el pasado domingo 28 de abril, fue descubierta una mujer en el interior de las oficinas gubernamentales del Centro Cívico de Córdoba, recorriendo despachos y puestos de trabajo sin autorización.

El propio Quinteros confirmó que la mujer de origen norteamericano, fue detectada por personal de seguridad de casa de gobierno que la encontró en el noveno piso.

“Fue en lo que se denomina Panal, no en el Centro Cívico, es decir no donde están el gobernador y los ministros. Por los tiempos de los videos en los que se la observa, nos daría la impresión de que no pudo ingresar a ningún sistema, pero no estoy en condiciones de afirmar ni una cosa ni la otra”, detalló Quinteros en diálogo con Canal 12.

Si bien en un primer momento la mujer fue expulsada del edificio, pero no fue demorada ni detenida por los gusrdias de seguridad, tras conocerse el incidente fue arrestada dos días después.

Quinteros admitió que luego de lo ocurrido, se cambió el sistema de guardia del Centro Cívico y del edificio contiguo conocido como “el Panal”, por su diseño exterior.

Tras la detención se inició una causa judicial para determinar si pudo haberse tratado del robo de información confidencial del gobierno de Córdoba.

El fiscal José Bringas, a cargo de la fiscalía del Distrito 1 turno 6, tiene a su cargo la investigación. La mujer, que sólo habla inglés, permanece detenida y se ha dado participación a la Embajada de Estados Unidos y el FBI.

Además de determinar si efectivamente se prodjo el acceso al los sitemas informáticos y se extrajo o no información sensible, se investiga cómo pudo ingresar esta mujer a un edificio que se presume fuertemente custodiado.

"Los cuatro ingresos más el ingreso general están permanentemente custodiados por la Policía y adentro también hay personal policial, es llamativo que haya podido ingresar”, dijo Quinteros durante la entrevista.