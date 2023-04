La Agencia Córdoba Cultura, a través de la Subdirección de Artes, convoca al “Concurso Provincial de Dramaturgia – 2023”.



El llamado está abierto del 17 de abril y se extiende hasta el 21 de mayo de 2023. Pueden participar todos los autores argentinos, mayores de 18 años, con residencia permanente en la provincia de Córdoba. Queda excluido de la presente convocatoria todo personal administrativo de la Agencia Córdoba Cultura S.E.

Sobre las obras

Los participantes solo podrán postularse con una obra teatral y podrá ser escrita por más de un autor. Las piezas presentadas no tienen limitaciones temáticas o de propuestas estéticas. Deben ser originales, inéditas, no estrenadas y no haber obtenido premios o menciones, ni estar pendientes de fallo en otro concurso o convocatoria de dramaturgia o como texto teatral en convocatorias de apoyo a la producción a nivel municipal, provincial o nacional hasta la fecha de resolución del presente concurso, a fin de garantizar el carácter anónimo del autor y/o autores y no influir en la decisión final del jurado. De la misma manera, no se aceptarán adaptaciones de obras teatrales ya publicadas y/o representadas ni adaptaciones de textos publicados de cualquier género literario (cuento, novela, poesía, etc.)

Sobre la presentación



Se deberán adjuntar dos (2) archivos en un único correo electrónico, consignando en Asunto: Postulación “Concurso Provincial de Dramaturgia – 2023”. Un (1) archivo PDF con el texto de obra teatral con Título de la Obra Teatral y el seudónimo elegido por el autor. Un (1) archivo PDF que deberá ser titulado (en mayúscula) con la palabra PLICA, que contendrá la información referida a/ los autor/ es. Para aplicar a la presente convocatoria se deberá enviar la documentación, que se detalla en las presentes bases, únicamente al correo electrónico cpdramaturgia@gmail.com



BASES – Convocatoria Concurso Provincial de Dramaturgia 2023

Premios

El jurado seleccionará dos (2) textos teatrales que se distinguirán con:

Primer Premio de CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000)

Segundo Premio de CIENTO VEINTE MIL ($120.000)

El jurado podrá otorgar hasta 2 menciones honoríficas Primera y Segunda Mención.

Sobre el Jurado

El jurado está integrado por tres (3) dramaturgos de reconocida trayectoria designados por la Agencia Córdoba Cultura S.E. La Subdirección de Artes actuará como veedora del certamen a fin de que se cumplan todos sus requisitos formales.

Daniela Martín: se dedica a la dirección, dramaturgia, docencia e investigación teatral. Es Doctora en Artes, especialidad Teatro (UNC). Docente del Departamento de Teatro, de la Facultad de Artes (UNC). Jurada de Selección de Calificación de proyectos del INT, por la región Centro Litoral, por el período 2022-2024. Desde el año 2011 forma parte de “Liberata Antonia”, colectiva de hacedoras cordobesas, que lleva adelante proyectos autogestivos de creación escénica y trabajo editorial.

Gonzalo Marull: Dramaturgo. Licenciado en Teatro UNC, Profesor asignatura Dramaturgia en la Licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes en la UNC y Licenciatura en Teatro de la UNL. Delegado Cultural por Córdoba en Argentores (Sociedad Argentina de Autores y Autoras). Jurado de los concursos de desarrollo de Guion de ficción y de documental en el Polo Audiovisual Córdoba. Jurado del 12° y el 15° Concurso Nacional de Dramaturgia del Instituto Nacional de Teatro (Argentina).

Jorge Monteagudo: Actor, director, docente teatral. Integra Bacalao y Teatro Minúsculo. Es autor de: Othilio, el mozo del Venecia (2023), No seas Gallina (2022), Elíptico – Máquinas de supervivencia (2021) y co-autor de Liga Mixta (Club Maipú, 2018), El Eslabón Perdido (Museo de Ciencias Naturales, 2017), La Tragedia de Martín Ferreyra, (Palacio Ferrerya, 2015) y Cámara Kirlian (Casona Municipal, 2005). Su obra Cactus Espíritas, Pieza infantil metafísica obtuvo el Primer premio en el Concurso Provincial de Dramaturgia Obras Cortas de Teatro edición 2020.