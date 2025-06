De 07:30 a 07:45

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: COSQUIN

Zona afectada: Barrios Centro, M. Mieres y Aatra.

De 08:00 a 11:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrio Quinta de San Antonio, Zona rural y Camino Santa Elena, en forma parcial.

De 08:00 a 11:00

Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrio Guayaquil en forma parcial.

De 08:30 a 12:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Localidad: COSQUIN

Zona afectada: Barrio Villa Pan de Azúcar Este en forma parcial.

De 13:30 a 17:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Barrios San Pedro Nolasco, Santa Isabel 1ª, Santa Isabel 2ª y Villa El Libertador en forma parcial.

De 13:30 a 16:30

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidad de Mendiolaza: barrios Los Cigarrales y Cuatro Hojas. Localidad de Unquillo: barrios Los Cigarrales B y C, Centro, Lomas del Cigarral, La Loma, Residencial, Parque Serrano, Alto Alegre, Herrera y Corral de Barrancas.

De 13:30 a 14:00

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidad de Mendiolaza: barrios Residencial Centro, Lomas de Mendiolaza y Cuatro Hojas. Localidad de Unquillo: barrios Cigarrales B y C, Centro, Lomas del Cigarral, La Loma, Residencial, Parque Serrano, Alto Alegre, Herrera y Corral de Barrancas.

De 16:30 a 17:00

Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.

Localidad: CORDOBA

Zona afectada: Localidad de Mendiolaza: barrios Residencial Centro, Lomas de Mendiolaza y Cuatro Hojas. Localidad de Unquillo: barrios Cigarrales B y C, Centro, Lomas del Cigarral, La Loma, Residencial, Parque Serrano, Alto Alegre, Herrera y Corral de Barrancas.