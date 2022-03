En la tarde de este martes encontraron el cuerpo sin vida de un bebé de aproximadamente cinco días, en barrio Parque República.

Fue encontrado en un descampado ubicado en calle Sargento Gómez y Antofagasta. Según fuentes policiales, un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar pero constató el deceso.

En estos momentos se investigan las circunstancias en las que se produjo el hecho. La causa quedó en manos de la Fiscalía Distrito 4 Turno III.

El cuerpo se hallaba dentro de un bolso y, aparentemente, no presentaba signos de violencia.

Un relato desde el lugar

En diálogo con cba24n.com.ar M., una vecina que vive a metros del lugar, relató: "el cuerpo del bebé fue visto por unos chicos que siempre llevan los caballos a un campo militar y avisaron a la señora del frente, de la panadería".

M. dijo que primero llegó al lugar el 107, pero que inmediatamente llegó la policía y luego agentes del Ministerio Público Fiscal y la Policía judicial.

"Es un descampado con yuyos altos", describió. M. dijo que se acercó al lugar y que no sale de la conmoción por lo que vio. "No lo puedo creer, pedí permiso para pasar porque me duele aceptar la noticia e inmediatamente debí retirarme", expresó con dolor.

Sobre el local del frente dijo que es una panadería que tiene cámaras de seguridad, con lo que se esperanzó en que pueda saberse algo más de lo ocurrido.