La imagen de un animal en medio de la noche en Mendiolaza, con una figura similar a la de un canguro, despertó las alarmas ambientales sobre un posible tráfico ilegal en Córdoba.

En diferentes grupos de WhatsApp y también en redes sociales se viralizó un video en el que se veía a un animal marrón claro cerca de la esquina entre la avenida Martín Tissera y la ruta provincial Oscar Cruzado.

Con algo de temor, el animal se arquea y mira hacia los dos lados de la ruta desde las líneas blancas del paso peatonal.

"Se reportó la presencia de un canguro, especie no nativa de nuestra región, en las inmediaciones del country El Terrón. Queremos recordarles que estos animales provienen de Australia y no forman parte del ecosistema de Mendiolaza. Este avistamiento indica, lamentablemente, la posible implicancia de tráfico ilegal de fauna, una actividad que pone en peligro tanto al animal como a nuestra biodiversidad", fue parte del mensaje que se viralizó de un teléfono a otro bajo el título "ATENCIÓN VECINOS DE MENDIOLAZA: AVISTAMIENTO DE CANGURO NO NATIVO".

Sin embargo la noticia de un canguro australiano suelto por las Sierras Chicas fue desmentido por la propia intendenta de Mendiolaza, Adela Arning, en diálogo con Cba24n.com.

"Cuando vi la imagen me pareció que era un zorro con sarna porque se les afina el cuello, es una imagen distorsionada", aseguró la mandataria local.

De esta forma la falsa noticia que atrapó a más de un incauto quedó reducida a una fantasía de las redes.