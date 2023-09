En un hecho que prácticamente fue invisibilizado por muchos medios de comunicación de Córdoba y el país, un periodista de una radio comunitaria de Jesús María fue víctima de un agravio de parte de Mauricio Macri, ante una pregunta sobre el préstamo tomado con el FMI durante su administración y luego fue apartado a los empujones por parte del entorno del ex presidente, al reclamarle por la situación.

Durante una visita que Macri llevaba adelante en Jesús Maria, como parte de su visita a diversas ciudades de la provincia de Córdoba para apuntalar la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, hubo un alto para un contacto con la prensa local.

VER: Macri llegó a Córdoba para respaldar a Bullrich: "Se despertó el 'Si, se puede'"

Mientras se desarrollaba el mismo, Luis Sánchez, periodista de Radio Comunitaria La Ronda de Colonia Caroya, preguntaba sobre el endeudamiento de 57 mil millones de dólares tomado por Macri con el FMI en 2018.

En ese contexto, el ex presidente señaló que ““Upa, otra vez… pensé que ya lo habías aprendido a esta altura, porque la verdad que sigas repitiendo esa pavada que dicen estos señores que no pagaron un dólar de lo que deben al Fondo, le pidió más plata al organismo de lo que nos habían dado”, sostuvo.

Al ser consultado sobre la existencia de la deuda, Macri reconoció: “La deuda existe, y la tomamos para reemplazar la que existía”, afirmó. Fue en ese momento que Sánchez le preguntó sobre qué reflexión hacía por la deuda que tomó, violando los propios estatutos del FMI.

“No, estás muy mal informado, no te puedo educar en una conferencia de prensa, así que no puedo hacer nada, no tenés solución”, respondió Macri. Momentos después, dio por concluida la ronda de preguntas y comenzó a retirarse del local en el que estaban junto a partidarios allegados.

Entre los que se puede ver en la imagen, estaban Luis Juez y Daniel Juez, del Frente Cívico y Fabián Falcón de su equipo de prensa, entre otros partidarios de Juntos por el Cambio.

Allí el periodista volvió a intentar abordarlo: “Escúcheme, Mauricio usted no me puede tratar de desinformado”, le reclamó Sánchez, mientras personas del entorno de Macri lo apartan para que no tome de nuevo contacto con el ex presidente.

Ahí se escucha a alguien decir en tono de reclamo “se te filtró”, en relación a no permitir el ingreso a la rueda de prensa a periodistas que pudieran incomodar al ex presidente con sus preguntas

Ya en la vereda del lugar, a Sánchez lo siguen empujando y agarrando, mientras se acercan unos policías de la provincia y Macri comienza a retirarse. El periodista vuelve a preguntar adónde está el ex presidente y ante los empujones, expresa: “Yo no violenté ningún derecho”.

En ese momento, el periodista de Telefé Córdoba, Damián Carreras, le pregunta si es comunicador, a lo que el joven responde afirmativamente y comienza a ser agredido verbalmente por un partidario presente: “Comunicador de que mierda sos vos, venís a hacer quilombo, qué mierda querés”, le dice el hombre ofuscado, según se observa en otro video.

Mientras los policías lo siguen reteniendo, Luis Juez aparece en escena pidiendo tranquilidad. “Tranquilos, tiene todo el derecho del mundo a preguntar", dice el senador de Juntos por el Cambio, luego de que al periodista lo sacaran a los empujones y cuando Macri se iba del lugar rodeado de sus guardias.

Allí, Juez remata volviendo a pedir tranquilidad, dirigiéndose al periodista y pidiendo que “no nos faltemos el respeto”, a lo que el joven responde que él no le faltó el respeto a nadie, qué solo “quería preguntar” sin ser desautorizado y agraviado por Macri.

Ante la gravedad de lo sucedido, la propia Radio Comunitaria La Ronda de Jesús María emitió un comunicado repudiando lo sucedido y reivindicando la necesidad de preguntar y recibir respuestas acordes a las responsabilidades de funcionarios públicos.

“Esto no es nuevo, pero nuestra tarea es seguir preguntando. Así lo hicimos y recibimos una respuesta descalificadora y violenta”, expresa en otro párrafo y agrega que “el mensaje para los trabajadores de la comunicación es explícito. Queda en evidencia que hay cosas sobre las que no se puede preguntar”.

Más adelante, piden que los periodistas y la sociedad no naturalicen "este tipo de prácticas violentas: negar, mentir y agredir a un trabajador de prensa, cuando la pregunta interpela las responsabilidades de los actos de gobierno. No se trata de a qué periodista o comunicador le tocó hoy, se trata de defender el derecho al acceso a la información de toda la sociedad.

Finalmente, lamentan que “no se asuma la responsabilidad de los actos” y repudian “las agresiones recibidas por nuestro compañero por parte del ex presidente y su entorno”. 2¿Qué hacemos con la violencia del poder?", concluye el escrito.