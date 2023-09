Abandonados por segunda vez: la triste realidad que sufren muchos perros adoptados

Refugios y organizaciones protectoras de animales se enfrentan a una problemática creciente: perros adoptados que son devueltos.

“Es una tendencia, que si bien siempre ha existido, se ha incrementado tras la pandemia: familias que devuelven animales rescatados y recuperados tras tomar la decisión de adoptarlos”, expresaron desde la Fundación Proyecto Fiel a cba24n.

Las justificaciones que dan las familias para abandonar a sus mascotas son variadas. Las más comunes son: mudanzas a departamentos más chicos, viajes al exterior, que el perro creció más de lo esperado o mal comportamiento.

De Milagros Perrunos, Karina Ávila apuntó también a una cuestión económica: “en estos últimos tiempos ha pasado que familias no pueden seguir alquilando, se vuelven a vivir con sus padres y el perro queda afuera”.

“En una relación de convivencia se genera un vínculo muy fuerte y único, pero cuando se rompe uno, que se suponía que era para toda la vida, el impacto es más grande y las consecuencias más profundas e irremediables”, remarcaron desde Proyecto Fiel.

Celesta Ávila de Fundación Garra agregó: “imagínate para el animal: me subieron a un auto, me llevaron a una casa y me mimaron los primeros días. De repente me dejaron de dar la atención y me devolvieron al lugar que me sacaron. No entiende nada. Pasó de ser perro único a estar con otros 50 perros de vuelta”.

¿Qué consecuencias tiene el segundo abandono?

Según Proyecto Fiel, ser abandonados por segunda vez provoca varias consecuencias en la salud psíquica y física del animal tales como:

Disminución notable o pérdida de la confianza propia y hacia las personas que se había trabajado y se había desarrollado desde el momento del rescate.

Aparición o intensificación de malas conductas por separación o por ansiedad.

Aparición de afecciones a nivel físico, como problemas intestinales por cambio de alimentación, de hogar y de entorno.

Baja de defensas en el sistema inmunológico, lo que favorece el desarrollo de virus y bacterias.

Aumento de la posibilidad de aparición de conductas agresivas provocadas por el cambio de ambiente y la exposición a un nuevo entorno.

Casos

Tobías: es un perro joven y blanco. Había sido adoptado pero fue devuelto a Proyecto Fiel. Tamara, integrante de la fundación, lo tuvo como hogar de tránsito. “Fue un caso que en lo particular a mí me afectó mucho. Tobi tenía mucha ansiedad por la separación. Lo dejé solo y me destruyó todo el sillón. Cuando me lo devolvieron lo tuve que alzar porque no quería venir conmigo. ‘No me dejen’, me imagino que decía”, contó Tamara.

Actualmente, Tobías ya fue adoptado por una familia y se adaptó a su nuevo hogar.

Raffaella: hace más de un año que está en un hogar de tránsito esperando ser adoptada. Al igual que muchos perros de color negro, las familias tienden a evitarla.

“Pasó por el proceso de dos adopciones, que por diferentes motivos, no se concretaron. Es cariñosa, compañera y por sobre todo enérgica. Necesita de un espacio apto para poder jugar y bien cerrado por que le gusta escaparse. Disfruta de los paseos en el auto y pasar tiempo con otros animales”, comentaron desde la Fundación.

Polo: fue encontrado con sus cuatro hermanos en un baldío en 2021. Todos fueron adoptados por diferentes familias. Sin embargo, Polo fue devuelto porque "creció más de lo esperado”.

Desde Proyecto Fiel, expresaron: “hoy estamos buscando alguien que le dé una segunda oportunidad, que tenga el tiempo para jugar con él y hacer caminatas para conocer nuevos lugares”

Ken: es un perro que fue encontrado abandonado en barrio Manantiales por Milagros Perrunos. Fue dado en adopción dos veces y devuelto a la organización. “Es un perro activo con mucha energía que es bueno con las personas. Pero no se puede cruzar con ningún perro”, comentó Facundo Fernández de Milagros Perrunos.

En la primera adopción, el can fue devuelto porque era un perro “muy acelerado”. A las dos semanas, fue adoptado por una familia pero lo devolvieron ya que había atacado al hijo.

Actualmente, Ken sigue en el refugio. Está siendo tratado por adiestradores y pueda conseguir una familia ideal.

Adopción responsable

Para Celeste Ávila, el doble abandono se da porque la mascota no cumplió con las expectativas o porque la familia no estaba capacitada para cuidar a la mascota.

“Los perros están con una familia y de repente vuelven a un estado de abandono. Son los perros que más cuesta volverlos a reinsertar porque traen problemas de conducta”, agregó.

Para evitar este estrés al perro provocado por el abandono, desde Fundación Garra redujeron la “deserción” bajo la filosofía de “no les damos el perro que quieren sino el perro que necesitan”.

La principal problemática en adopción, apuntó Cecilia Ávila, es que las personas buscan un perro en base a cuestiones estéticas.

“Antes, los perros de raza brindaban estatus social. Hoy estamos con el speech de "adopta, no compres" pero las personas siguen buscando adoptar a perros de razas, ‘mestizos de…’ o de pelo claro”, explicó.

Tanto la Fundación Garra como Proyecto Fiel y Milagros Perrunos coinciden en que los perros negros o viejos son los más complicados para dar en adopción porque son los más discriminados. Incluso, realizan campañas apuntadas exclusivamente a estos perros.

“Somos bastante estrictos con las adopciones. Por más que la persona venga a buscar un perro en específico es muy probable que le demos un perro totalmente distinto porque sus necesidades son diferentes”, destacaron desde Garra.

Por ejemplo, en la Fundación Garra se realiza una entrevista para ver dónde vive la familia y qué rutina tiene para que puedan adoptar el animal que mejor se adapte a ese estilo de vida.

Si una familia no sale a pasear y no tiene la costumbre de salir a caminar, no le voy a dar un perro hiperkinético”, afirmó Celeste.

“Lo que pedimos es que quieran y respeten a sus animales como ellos los quieren y los respetan a ustedes, porque todos sabemos perfectamente que si la situación fuese a la inversa, ellos nunca nos abandonarían”, concluyeron desde Proyecto Fiel.