Las autoridades de la escuela Marta Juana González y las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia decidieron aislar tres cursos de la institución, luego de detectarse al menos tres casos positivos de Covid-19 con la variante Delta.

Los contagiados son docentes y ante sus diagnósticos positivos, resolvieron la medida sanitaria, que incluye testeos masivos y aislamientos para corroborar si hubo más contagios.

La información fue confirmada a cba24n.com.ar por fuentes oficiales del Ministerio de Educación. “Hay casos positivos y son docentes. Por eso hay tres cursos aislados”, destacaron. Al respecto, informaron que está confirmado que son casos Delta, por lo que ya directamente interviene el Ministerio de Salud para definir los pasos a seguir.

En ese marco, el aislamiento alcanza a tres cursos completos del nivel primario, en el marco de las medidas preventivas adoptadas.

La situación generó alarma en la comunidad educativa, entre quienes hay padres y madres que decidieron no enviar a sus hijos como medida preventiva. Incluso varios decidieron testeos voluntarios por temor a los contagios. "Los chicos se juntan en los recreos, ya no están separados en burbujas como antes, ahora están todos juntos y es un peligro", dijo la mamá de una alumna que no pertenece a los cursos aislados.

Por lo pronto, se esperan resultados de hisopados PCR para confirmar si hay o no más casos.

“Que las familias se queden tranquilas porque la escuela está cumpliendo con todos los protocolos para estos casos”, dijo Vivana Lazarte, directora del establecimiento, en diálogo con La Décima.

Detalló que los contagios “se produjeron afuera del colegio” y aclaró que dos de las docentes infectadas son vecinas.

Los casos se conocieron al comenzar la semana, pero recién este miércoles se supo que se trataba de la variante Delta.