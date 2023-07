Otro incendio domiciliario se desató esta madrugada en una vivienda de una familia en barrio Cabildo, provocando daños importantes, aunque no hubo se hubo que lamentar personas heridas. La nota distintiva del hecho es que los propietarios de la vivienda siniestrada se quejaron de la demora de los Bomberos en acudir a apagar las llamas.

La dueña de la vivienda contó que estaba sola con sus cuatro hijos, y tras avisar a su esposo que estaba trabajando, este acudió y logró sacarlos de la casa sanos y salvos. En esa dirección, la mujer reclamó por la demora de los Bomberos en llegar y actuar.

La mujer señaló que “tardaron cincuenta minutos en llegar y me dijeron que no podían hacer nada, parece una burla”. Agregó que en un primer momento acudieron en una camioneta pero no podían hacer nada. “No tenían agua o no sé si no sabían manejar” los elementos, dijo.

Más adelante, aseguró que “la autobomba llegó media hora más tarde” y añadió que “actuaron más rápido los vecinos que los bomberos. Se pararon a mirar como se incendiaba la casa".

El esposo de la mujer dijo que el fuego se habría iniciado “en la cochera donde tenía una sala de juego de los chicos y tenía mucho machimbre” y arriesgó que podría tratarse de un “cortocircuito”, porque en el lugar “no había estufas” ni nada que pudiera haber originado las llamas.

Finalmente, el hombre sostuvo que no pueden ingresar porque hay riesgo de derrumbe. “No nos dejan entrar porque se puede caer el techo”, remarcó y volvió a quejarse por la demora. “Tenemos un cuerpo de bomberos a siete cuadras y mandaron una camioneta que no tenía agua”, finalizó.