Concluyó en la mañana de este jueves el juicio por el homicidio de Ulises López (20) y el ataque a dos personas más, ocurrido en marzo de 2021 en el barrio Nuestro Hogar 3, de la ciudad de Córdoba.

La Cámara Tercera del Crimen condenó a 14 años de prisión a Gian Heredia, acusado de haber asesinado a la víctima y de haber intentado matar al hermano de Ulises, Elías López y un amigo.

La característica particular de este juicio, que comenzó el martes pasado, es que se hizo íntegramente con expedientes de papel, a causa del ataque al sistema informático que sufrió el Poder Judicial de Córdoba.

Ver: Córdoba: finaliza el juicio por el crimen de Ulises López en Nuestro Hogar 3

Al respecto, el abogado de la familia de la víctima, Eduardo Caeiro, se mostró conforme con la sentencia condenatoria contra Heredia, por los delitos de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y doble tentativa de homicidio también calificado con uso de arma de fuego.

"Tuvo la característica de ser la primera causa que se desarrolló dentro de este problema que fue el hackeo del Poder Judicial, en un expediente totalmente formado con papel, no había elementos digitales, y en ese sentido no tuvimos ningún inconveniente técnico para la realización del juicio que se hizo en tres jornadas consecutivas", explicó el letrado a Radio Universidad.

No obstante, Cairo sostuvo que en otras causas, donde hay pruebas digitalizadas, no se pueden ventilar en el debate, "con lo cual estimo que no sería conveniente hacer el juicio porque son pruebas que no se pueden valorar", concluyó el defensor.

Informe Jorge Vasalo, Multimedio SRT