Una mujer del barrio Los Paraísos está viviendo una situación insólita junto a su familia. Rescató de la calle más de 30 perros y ahora no puede salir al patio ya que teme que la ataquen. “Están hambrientos, se comen entre ellos” dijo y pidió: “Dónde están los proteccionistas”.

La historia de Evangelina se dio a conocer en Canal 12. La mujer manifestó estar “ muy mal tanto económicamente como psicológicamente” por la situación.

Estoy adentro de la casa, están los perros que veo que se comen entre ellos. Hasta yo estoy peligrando que me ataquen y me coman. Yo ando entre ellos, pero cuando se pelean es peligroso. No puedo manejar la situación”, reconoció Evangelina.

Las imágenes mostraron el estado en el que viven los animales. Hay, incluso, perros muertos que la familia no ha podido sacar . “Es un foco infeccioso también: la orina, la caca, los perros muertos, se los están devorando. No se puede ni limpiar ahí, me muevo y ellos se mueven atrás mío. Tengo miedo que se ataquen entre ellos y me agarren a mí”, explicó Evangelina.

En este marco, la mujer se quejó de que hizo la denuncia, pero “no me llevaron el apunte”. Según su relato, llamó a Policía Ambiental, le dijeron que este martes iban a pasar por su vivienda, pero no fueron.