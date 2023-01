Continúa el pedido de justicia por el crimen de Agustín Ávila. El adolescente de quince años fue asesinado en la madrugada del domingo pasado, en las inmediaciones del “Anfiteatro José Hernández” en Jesús María. Una patota de veinte jóvenes, en su mayoría menores de edad, lo atacó para robarle.

“Siento bronca, más allá del dolor de que no tengo a mi hijo y nadie me lo va a devolver. Ni la justicia, ni el único preso, ni la radio, ni la tele. Nadie va a devolverme la vida de mi hijo”, dijo Vanesa, mamá de Agustín a Canal 10.

Ayer, familiares y amigos marcharon en pedido de justicia por su muerte en inmediaciones del barrio Guiñazú, en el semáforo de Ferrero, sobre Ruta 9.

“No íbamos a hablar con nadie pero lo hago porque los quiero presos a todos. Creo que él (Agustín) se merece que esté de pie y haga todo lo que tenga que hacer. Así como lo defendí esa noche, ahora lo voy a hacer”, comentó.

Actualmente, en la causa hay un sólo detenido, de quince años acusado de haber sido quien apuñaló a Agustín con una navaja, aunque por su edad es inimputable. El resto de los involucrados fueron liberados. El abogado Carlos Nayi asumió la defensa de la familia.

Al respecto, Vanesa sostuvo: “Quiero que vayan los veinte presos, porque todos participaron, no uno solo. Son menores de edad pero tienen que pagar. Si hoy estoy de pie acá, es por Agustín”.

Según su relato, Agustín y su familia esperaban la salida de Soledad Pastorutti para pedirle un autógrafo y una foto cuando comenzaron los hechos.

“Yo estaba ahí, lo defendí esa noche y no pude más. Lo vi, pero después lo perdí de vista, sentí sus gritos diciendo mamá. Después que me tiran por última vez al piso a botellazos, sentí su voz pero no lograba ubicarlo”, relató sobre la fatídica noche.

Sus padres piden que quienes presenciaron el ataque se incorporen como testigos en la causa: “Sabemos que hay filmaciones, que hubo gente en ese momento. Y sabemos como en todos los casos que no se quiere hablar por miedo pero es mi hijo el que no está y mañana puede ser el de ellos”.

“Quiero que me ayuden, por favor, que sea anónimo o privado. Quiero que se haga justicia”, finalizó.