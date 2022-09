Siete años después del hecho, Rubén Monserrat fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por provocar un accidente fatal en camino a Monte Cristo como consecuencia de manejar borracho, drogado y a alta velocidad.

En 2015, el conductor mató a un hombre y ocasionó la pérdida del embarazo de la esposa. Por ese hecho, en el juicio fue encontrado culpable del delito de homicidio culposo.

Micaela González es la mujer que perdió el embarazo en el accidente y, además, a su esposo, y expresó a Canal 10 su decepción con el fallo:

"No es lo que esperaba, no le pueden dar esta condena, no puede ser así, no puede ser que para la Justicia el culpable sea víctima."

"Ese tipo que está ahí mató a mi familia y le dan 3 años y 6 meses. Es un criminal ese tipo. Esperaba una condena mayor, se la merecía", agregó la mujer.

Por tal motivo, afirmó que "la única justicia que espero es la de arriba" y que espera que "sus noches sean tan largas como las mías, que la cara de mi marido y el nombre de mi hija no se los olvide nunca".