Dos adolescentes que concurren al Instituto Monseñor de Andrea comenzaron una discusión en la puerta del colegio, ubicado en avenida Vélez Sarsfield 232, luego se insultaron y finalmente terminaron a las trompadas mientras testigos -además de compañeros, pasaban muchos transeúntes- arengaban las agresiones y filmaban la pelea. Uno de los jóvenes terminó inconsciente

El vicedirector de la escuela, Gustavo Álvarez, contó que el alumno que cursa 4º año “se defendió” cuando el hermano -que terminó inconsciente- de un estudiante se presentó a recriminarle una situación que ocurrió dentro del colegio.

Álvarez indicó que el problema venía desde hacía tiempo por la musicalización de los recreos. “En los recreos tienen la costumbre de poner música y aparentemente uno se apropió de ese espacio y no lo compartía. Al no ponerse de acuerdo, comenzaron las amenazas, los entredichos y terminó como terminó”, señaló el vicedirector a El Doce.

“No justificamos, no avalamos y lamentamos estos hechos”, manifestó. El adolescente golpeado recibió asistencia médica y en el lugar, donde también concurrió la policía. Los padres de los involucrados finalmente los retiraron del colegio.

Increíblemente el vicedirector indicó que no aplicarán amonestaciones, debido a que desde el 2006 no existe como método de sanción, algo inexplicable. “Apelamos al acuerdo, reponer o reparar alguna acción. No creemos que la amonestación sea un método para corregir, al contrario, es para expulsar y dejar afuera del sistema a nuestros jóvenes” sostuvo, en sintonía con las políticas educativas emanadas por los gobiernos nacional y provincial.