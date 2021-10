Familiares de una joven de 21 años oriunda de la localidad de Estación Juárez Celman, denunciaron que debido a la falta de atención en un dispensario y sin ambulancia disponible, la mujer comenzó con contracciones muy fuertes, tuvo el parto en su casa y el bebé (de sólo 5 meses de gestación) falleció.

“Brenda comenzó con contracciones, la llevamos al dispensario (de Juárez Celman) pero la enfermera no la quiso atender, nos dijo que teníamos que venir al Hospital Neonatal”, contó Claudio Sánchez, pareja de la joven.

“No teníamos cómo venir, volvimos a casa y seguía con contracciones. Llamamos a la ambulancia, pero no venía. Ella estaba con mucho dolor y yo no sabía qué hacer, no tenía en qué moverme ”, relató el papá del bebé fallecido a El Doce.

Anabel Llanos, tía de Brenda, contó que ella estaba acompañando a la joven en el momento en el que se desencadenó el parto en su domicilio. “Yo fui al dispensario y pedí que llamen una ambulancia, llamé a una médica que me dijo que no podía ir porque estaba sola. Le pedí por favor… llamé al 101 ″, detalló la mujer.

“Le dije que me deje verla, porque ella cerraba las piernas porque no quería que saliera el bebé. Se asomaba la bolsa. Después rompió bolsa y salió el bebé ”, narró la tía. Según ella, la criatura estaba con vida en ese momento. “Una no está preparada para estas cosas”, lamentó la mujer.

Al conocerse el caso, la intendenta de Estación Juárez Celman, Myrian Prunotto, informó que el municipio comenzó una investigación interna y apartó a las personas que estaban en el dispensario mientras la familia solicitaba atención.