El inusual llanto de su hijo de seis años, quien padece de Trastorno Generalizado del Desarrollo, fue la alarma que alertó a una joven madre de barrio Yofre Norte sobre un nuevo caso de violencia escolar.

"Lo encontré tirado en el piso, hecho un bollito y llorando. No es usual que llore", expresó la mujer ante la cámara de Canal 10.

La mamá del niño dijo que al llegar al colegio para denunciar los que pasó se encontró con la maestra acompañada por los directivos y una acusación contra su hijo.

"Cuando llegué al colegio ya estaba el acta en el escritorio. Les dije que no iba a firmar nada", dijo la mujer. De acuerdo a su testimonio en esa reunión estuvieron la Directora y la Vicedirectora.

La mamá del niño golpeado dijo que la maestra justificó su accionar al decir que había actuado en "autodefensa".

Si bien la joven madre dijo que su hijo tiene "episodios violentos producto de su diagnóstico" también señaló la forma en la que actuó la maestra y las autoridades.

"No digo que la señorita sea una mala maestra pero con mi hijo si se comportó de mala manera. Desde el momento 0 me tendría que haber llamado para explicar lo que pasó", argumentó.

El caso ocurrido en un colegio de barrio Yofre es materia de investigación en dos carriles paralelos. Por un lado la Justicia provincial y por el otro el Ministerio de Educación de Córdoba.

Después de la denuncia la docente fue apartada de sus funciones y la inspectora se reunión con las autoridades y con la mamá de la víctima.

"Me dijeron que van a tomar cartas en el asunto y que me mi hijo no tiene que faltar al colegio, pero les expliqué que él no va a venir porque está mal", remarcó.