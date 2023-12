Desde la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Alberto Baños, adelantaron que el predio de 17 hectáreas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) continuará funcionando como Museo e Instituto de la Memoria.

La vicepresidenta Victoria Villarruel había declarado durante la campaña electoral que el predio tenía el potencial para ser “disfrutado” por todos los argentinos. Por tales declaraciones, surgieron dudas respecto de cuál podría ser la política de derechos humanos durante el gobierno actual .

“La UNESCO lo declaró patrimonio de la humanidad para la memoria de lo que fue la detención, tortura y muerte de adversarios políticos y además rige una medida judicial de no innovar sobre el predio completo de la justicia federal; por lo tanto, no se puede tocar”, sostuvo el secretario de Derechos Humanos de Javier Milei, el ex magistrado Alberto Baños.

En este sentido, adelantó que no se planean modificar las actividades vigentes en el espacio de la memoria. Y que la secretaría a su cargo continuará participando de los juicios de los delitos por lesa humanidad, aunque sin actuar necesariamente de querellante en todos los momentos.

Vale destacar que en el predio funcionan el Museo y el Instituto de la Memoria, con actividades culturales en torno al recuerdo de las víctimas de la última dictadura cívico militar. El predio fue declarado Monumento Histórico Nacional el 19 de agosto de 2008.

“Lo que funciona allí y las diversas actividades que se realizan no pueden ser modificadas”, dijo el funcionario.