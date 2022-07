Luego de varios días de incertidumbre respecto a los precios, desde el Centro Industriales Panaderos y Afines de Córdoba informaron que a partir de este jueves aumentará el precio del pan.

Será una suba del 15 por ciento, según confirmó Marcelo Caula, titular del centro, a Canal 10. De esta manera, el kilo de pan francés costará $340, el de mignon $380 y el de criollo común $630.

"Estuvimos esperando toda esta semana para ver cómo se movían los precios y no se detienen", señaló Caula, y contó que los incrementos se registraron en descartables, grasa, margarina, levadura y los servicios como el gas y la luz.

Además, planteó que algunos insumos no se consiguen ya que no tienen un precio de referencia. E hizo una salvedad: "Esta vez la suba no es culpa de la harina".