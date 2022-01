-¡¡Holaaa, por favor, estoy acá en la ruta, se me está muriendo mi bebé, necesito ayuda, por favor!!! Estoy acá en la ruta, se me está ahogando (…) Por favor, urgente que se me está ahogando el nene y tiene sangre”, gritaba con un llanto desesperado la mamá en su llamada al 911. Es que su bebé de sólo un año había dejado de respirar.

- Mamá, mamá, necesito que te tranquilices, ya va la ambulancia para allá pero necesito que te tranquilices para que salvemos a tu bebé. Del otro lado de la línea, la sargento Cristina Ramírez, coordinadora del 911 y paramédica, logró calmarla y darle las indicaciones para lograr salvar a Bautista.

Camila junto a su pareja, circulaban el domingo por la avenida Circunvalación en dirección a Carlos Paz. A la altura del barrio Aeronáutico cuando debieron parar porque el niño dejó de respirar.

Con la ayuda de la experimentada sargento, y siguiendo lo que le iba indicando, la mamá dio vuelta al bebé boca abajo y logró que llorara y volviera a respirar. En ese momento, llegó una patrulla a auxiliarlos.

En esos momentos llegó otro móvil y la agente Jazmín César le practicó primeros auxilios a la criatura. Con la llegada de la ambulancia, un patrullero de la Policía Caminera los acompañó hasta el centro de salud donde finalmente el pequeño fue asistido.

“Me doy cuenta cuando siento un peso muerto y le miro la carita y tenía los ojos para atrás”, relató Camila en diálogo con Arriba Córdoba.

“Estaba muerto, no me dio ninguna señal de que estaba respirando ni de que estaba ahogado. Directamente estaba muerto Bautista”, contó la joven mamá.

Por su parte, la sargento Ramírez, quien también es mamá, aseguró que “trató de trabajar con mucho profesionalismo”. “Todos tenemos un lado vulnerable y podemos entrar en estado de shock. Me costó mucho, pero salió todo bien”, expresó emocionada.

Fuentes: Policía de Córdoba, El Doce