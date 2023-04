Dieron de alta a la joven baleada en barrio Los Filtros

La joven de 15 años que el martes 11 de abril recibió un disparo durante un intento de robo regresó a su hogar.

La menor estuvo internada en el Hospital Eva Perón por las heridas en su abdomen y continúa su recuperación.

En diálogo con Canal 10, Verónica contó que está “mejor de lo que estaba días atrás”. “Ese momento fue algo feo lo que me pasó”, dijo.

Asimismo, relató que estuvo “con un trauma en el hospital, cuando estuve en terapia, todas las noches no me podía sacar el momento que me había pasado eso. Vivía pensando en eso".

Tras lo acontecido, la joven pidió “que pongan más seguridad para poder andar más tranquila”.

Cabe destacar que por este hecho fue detenido Jonathan “el Tarta” Ontivero, de 31 años de edad, quien cuenta con antecedentes delictivos.

Colecta Solidaria

En este contexto, salió a la luz que el padre de Verónica tuvo que dejar su trabajo para poder acompañar a su hija.

Por ello el Ipet 249, colegio al que asiste la joven, comenzó una colecta de alimentos para paliar la situación actual de la familia.

Laura Maza, docente del establecimiento, comentó que hasta el momento han juntado “bastantes alimentos para poder entregarle a Verónica y a la familia”.

Ricardo Poma, vicedirector del Ipet, aclaró que la iniciativa surgió de los compañeros de la adolescente baleada.

Para ayudar se pueden acercar donaciones a Mariano Moreno 551, hasta el día viernes.