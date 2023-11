La campaña política argentina no deja de sorprendernos, y menos aún a tan pocos días del histórico balotaje en el que se enfrentarán el oficialista Sergio Massa y el libertario Javier Milei.

Justamente, la personalidad excéntrica y las propuestas disruptivas del líder de La Libertad Avanza, ha generado una insólita fraternidad entre destacados periodistas, economistas internacionales, clubes de fútbol, universidades argentinas, prensa extranjera, actores, cineastas y hasta ‘swifties’ y ‘rolingas’ que pidieron no votar a Milei.

A todo lo descripto, se sumó la increíble ilustración de un artista gráfico cordobés: Lautaro Alincastro, en la que se puede ver a los candidatos de Unión por la Patria “acudiendo a salvar a la democracia de la extrema derecha neoliberal”, reversionando la portada del legendario disco GOO (1990) de la banda Sonic Youth.

Se trata del sexto álbum de estudio de la banda estadounidense de noise rock y rock alternativo. Con este álbum alcanzaron su punto de mayor popularidad, al ser lanzado por la discográfica asociada con Geffen Records.

Cómo surgió la idea

La idea fue del músico Andrés Asia (también de Córdoba) que, a través de su productora, le hizo llegar la publicación al grupo estadounidense, quien sin dudarlo lo reposteó y se hizo viral.

En el post que acompaña la ilustración se lee: "Desde la ciudad de Córdoba (Argentina) decidieron parodiar a modo de "militancia rocker" la portada del legendario disco GOO. Recurrieron al artista @lautaroalincastro y derivó en esta hermosura de versión donde se ve a Sergio Mazza y Agustín Rossi, candidatos de Unión por la Patria, acudiendo a salvar a la democracia de la extrema derecha neoliberal".

Además, agregan:"hay una tormenta de pelucas negacionistas...", esto hace referencia al estrambótico peinado del candidato fascista Milei y cierra ..."el 19 de noviembre votamos en contra de la extrema derecha neoliberal".

“Acudimos a todos ustedes para que compartan y ayuden a viralizar esta pacífica militancia”, indica, y luego menciona las principales consignas anti Milei: NO AL FASCISMO; NO AL NEGACIONISMO; NO A LA PÉRDIDA DE DERECHOS; NO A LA ULTRADERECHA; FUERON 30.000, entre otras, e invita a votar en democracia el próximo 19 de noviembre, con la frase “We Got Power” (Nosotros tenemos el poder).

El escrito termina diciendo FUERZA ARGENTINA!! con los hastags #nuncamas #noamilei #nowigs #argentina# democracy .

Qué dijo el artista gráfico de Córdoba

En diálogo con cba24n.com.ar , Lautaro Alincastro contó que la idea sumar un granito de arena ante el próximo balotaje y la “cuota de militancia” surgió del músico. Así se reversionó la icónica tapa, algo que ya había hecho una artista brasileña en la elección entre Lula y Jair Bolsonaro.

“Es una tapa muy parodiada y reversionada a lo largo de la historia de la música”, relató, agregando que hicieron la tapa, la publicaron el sábado pasado y Andrés, a través de los conocidos que tiene de Estados Unidos y la hizo llegar a la banda.

“Del sábado a ayer, que la banda la publica (…) explotó. Es una tapa muy icónica a nivel de Nevermind de Nirvana, ”El libro blanco" de los Beatles. Son tapas muy icónicas del rock", contó el artista.

Además, Alincastro destacó que Sonic Youth es una banda “muy de culto, muy de nicho y tiene millones de seguidores del mundo que se encargaron de generar esta locura en torno a la tapa”.

Respecto de Milei, el artista destacó que le llama poderosamente la atención hasta dónde llegó: a ser un presidenciable “con ideas totalmente viejas, edulcoradas, de extrema derecha que generan estas cosas. Un montón de distintos artistas de distintos tipos de nichos y rubros convoquen a estar en contra de esas ideas, como pasó con las fans de Tayor Swift, los rollingas, los BTS y un motón”. Al respecto, Alincastro sostuvo que “no había visto nunca esto”.

Por último, el artista gráfico, de 37 años, contó que dibuja desde niño pero hace algunos años “que tengo el privilegio de vivir de esto. En este país lo considero un privilegio y no sé si es un gran aporte (la ilustración) pero es un aporte. Siempre mi obra gráfica está muy pendiente de cuestiones sociales y políticas, no es novedoso esto en mi obra. Pero es mi granito de arena”, culminó Alincastro.

