El Festival Bum Bum tuvo este fin de semana dos jornadas a puro ritmo. El Mandamás cerró el evento con destacados artistas de la escena musical local, nacional e internacional.

En esta cuarta edición que se desarrolló el 14 y 15 de enero, estuvieron en el escenario Bum Bum artistas como Cristian Castro, Turf, Miranda!, La Barra, Damián Córdoba, Cazzu, La Delio Valdez, Magui Olave, Los Pericos, Ke Personajes, Dj Tao, y muchos más. Unas 60 mil personas se dieron cita en el evento entre los dos días.

El evento, que está cumpliendo su primer aniversario, es el primer festival de cuarteto, música urbana y popular de Argentina y reúne a los máximos referentes de la música bailable.

Esta vez, el escenario fue el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y el encuentro ofreció varias actividades además de los shows musicales. La cuarta edición del Bum Bum tuvo puestos de maquillaje con glitter, venta de merchandising, barras de bebidas y food trucks. Además, había espacios pensados para los niños y la posibilidad de visitar el Museo Itinerante de Jiménez.

El show de Cristian Castro hizo vibrar al público con su romanticismo. El ídolo mejicano interpretó temas como No podrás, Es mejor así, Un beso, Lo mejor de mí, No hace falta, Yo quería, Lloviendo estrellas y Azul. La gente coreó sus canciones y no faltaron los gritos y las luces de los celulares.

Miranda! hizo un repaso por su repertorio e interpretando: Mentía, Fantasmas, Ya lo sabía, Perfecta, Prisionero, Hola, Yo te diré, Don.

La Mona subió al escenario y la fiesta fue total. Interpretó canciones como Quédate, Amor fantasma, Me mata tu mirada, Mujer y amante, y muchas más.

Sobre el final, La Mona invitó al escenario a La Pepa Brizuela, Cristian Castro, Ale Sergi, Julieta Gattas y Magui Olave, y juntos interpretaron una versión de “¿Quién se ha tomado todo el vino?”.