Desde el año 2010, con la Ley de “reordenamiento de feriados nacionales” que dispuso el Poder Ejecutivo encabezado por Cristina Fernández, que en Argentina se habla de los feriados “Puente”.

El impulso surgió con la idea del fortalecimiento turístico, aunque en 2017, Mauricio Macri modificó la norma.

En ese camino es que este jueves se dispusieron las tres fechas para 2025.

El gobierno cita que “la Ley N.º 27.399 “faculta al Poder Ejecutivo Nacional a fijar anualmente hasta TRES (3) días feriados o no laborables”". De allí se toma para la decisión con los viernes 2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre.

En base a esto toma su decisión, y el decreto del Boletín Oficial dice: “Establécense como días no laborables con fines turísticos”.

Similar a un asueto, no habrá actividad administrativa, educativa y bancaria, entre otras.

Sin embargo, a nivel laboral las empresas tienen la potestad de resolver si trabajan o no. ¿Las opciones? Darles el día libre o desempeñar actividades, con carácter normal. Para los rubros asociados al turismo, y con actividad casi “normal” en estas jornadas, la cuestión no es menor.

En los días no laborables no se cumplen prestaciones “extraordinarias” o “adicionales”, por lo tanto no se cobran como feriados u horas extras, sino que son parte de la jornada tradicional de cada convenio colectivo de trabajo.