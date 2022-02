Fue uno de los personajes más enigmáticos y oscuros que dejó la pandemia. Ignacio Martín, el joven médico falso que llegó a codearse con las más altas autoridades provinciales y riocuartenses dentro de las áreas dedicadas al Covid, enfrenta múltiples causas judiciales.

Luego de un tiempo sin novedades, este jueves fue sobreseído de manera parcial en dos de los siete delitos que se le imputan en en Río Cuarto. Lo llamativo es que se trata de las acusaciones por e "uso de documento público y privado falsos". La razón: usaba fotocopias.

El Juzgado de Control de Río Cuarto sobreseyó parcialmente a Martín, ya que la jueza Luciana Alba hizo lugar al requerimiento del fiscal Pablo Jávega, que había pedido desincriminarlo por los hechos de uso de documento público y privado falsos, con relación a las copias de DNI y del carnet profesional que oportunamente había presentado ante la Secretaría de Salud, según publicó el diario Puntal.

El criterio de los magistrados es que no cabe recriminarle a Ignacio Martín ninguno de los dos delitos porque nunca utilizó documentos originales y por lo tanto no se pudo comprobar que los hubiera adulterado. En el escrito, sostienen que la ley no penaliza a quien usa copias o papeles sin valor legal.

Martín está en prisión preventiva y todavía enfrenta los cargos presunto autor de homicidio simple por dolo eventual, lesiones graves, ejercicio ilegal de la medicina, defraudación calificada y defraudación calificada en grado de tentativa, todo en concurso real.