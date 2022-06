Este martes falleció la joven que había sido internada en el Instituto del Quemado luego de sufrir quemaduras en barrio Argüello Lourdes de la ciudad de Córdoba. Las primeras sospechas indican que fue su novio quien inició el fuego.

Cristian, padrastro del acusado, contó a Canal 10 que cuando sucedió el hecho no estuvo pero que luego vio a su hijastro salir corriendo y a la chica que "se estaba prendiendo fuego el patio".

"Veo la llamarada. La veo a Yamila con vida, quemada. Los vecinos le preguntaban y ella misma dijo 'nadie me prendió fuego. Yo me prendí fuego porque Martín me dejó'", dijo el hombre.

También comentó que unas vecinas menores presenciaron la escena pero que no pueden declarar porque su edad.

"Todos los vecinos trataron de apagarla", remarcó, y aseguró que no sabe por qué la mujer se prendió fuego: "No sé qué le pasó".

Respecto a la relación de su hijastro con la víctima, señaló que "nunca peleaban, no discutían. Tomaban su coca, fumaban. Andaban de acá para allá" y que ambos consumían drogas.

Cabe recordar que la causa está en manos del fiscal del Turno 1 de Violencia Familiar, Pablo Camacho, quien imputó al acusado por homicidio calificado por el vínculo.