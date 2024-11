El martes 12 de noviembre se realizó la audiencia a la que fue citado el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) en el Ministerio de Trabajo con autoridades municipales.

El motivo es el conflicto salarial luego del dictado de conciliación obligatoria y el cese de las medidas de fuerza del gremio.

La principal demanda del SUOEM apunta a resolver la situación de sus salarios que pierden poder adquisitivo frente a la inflación. Días antes al encuentro con autoridades municipales, el titular del sindicato Rubén Daniele comentó que en la audiencia exigirán "el 18% de aumento que les deben".

Sin embargo tras la misma, el secretario general, aseguró que “La Municipalidad no dejó ninguna postura”.

Hasta el miércoles no habrá protestas pero no descartó seguir con el plan de lucha si la Municipalidad no hace un buen ofrecimiento.