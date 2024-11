Santiago Montoya es un hombre de basta experiencia política: tuvo diversos cargos bajo el ala de Domingo Cavallo durante los 90’ y hasta se postuló para la presidencia de Belgrano en 2017. En conversación con “Ponete al día”, contó como logró convencer a los latinos para que voten por el empresario republicano.

El economista se acercó a la familia Trump en 2015, construyendo una gran relación y asesorando a Eric, el tercer hijo del magnate, como así también a su esposa Lara, que se transformó en la figura pública femenina de la campaña presidencial.

La popularidad de Montoya creció repentinamente en EE.UU cuando, a través de programas radiales y televisivos, comenzó a hablar de la “latinoamericanización” del gigante norteamericano: “Les conviene escucharme porque vengo del futuro en un DeLorean”, decía a sus oyentes. “Si Estados Unidos sigue manejándose de esta forma, emitiendo dolares, expandiendo el gasto público, aumentando impuestos y regulaciones, van a terminar como Argentina”.

La audiencia hispana en Norteamérica es de 63 millones de personas. Actualmente, uno de cada cinco estadounidenses es de origen latino. Gracias a las emisiones de Montoya, entre otras múltiples razones, más de la mitad de ellos votó por Donald Trump.

Ante el cuestionamiento por los discursos del presidente electo, al que se acusa de no querer que ingresen migrantes al país, Montoya respondió: “Eso es totalmente falso y es producto del discurso demócrata”. Él propone la inmigración legal, no está diciendo que no haya inmigración”.