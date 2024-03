La escalada de casos de dengue en Córdoba se aceleró en los últimos días y las guardias de los hospitales y centros de salud se ven colapsadas por personas que deben esperar entre 4 y 8 horas para su atención. En medio del rechazo del Gobierno de Javier Milei a facilitar el acceso a una vacuna, la situación es “grave” según los profesionales del sector.

El secretario General de la Asociación de Médicos de Guardia, Carlos Mulqui, sostuvo que, además, no cuentan con la infraestructura necesaria en las salas para atender a más pacientes.

“El sistema se estresa, se colapsa y hace 20 días que están los médicos de la guardia agotados. Se ha triplicado la demanda y hace que todo esto llegue a un momento de desborde, la situación no es cómoda para nadie", señaló.

Y agregó que "el sistema está estresado porque no hay prevención. Se han puesto camas frías en algunas guardias, tenés abdómenes agudos y un sistema donde hay pocas camas, si no tienen la prevención para eso, no se tiene para internar a los pacientes”, señaló el profesional.

Además, Mulqui señaló que ya no hay test para confirmar que sea dengue y por lo tanto, se están dando los diagnósticos según la sintomatología.

“A los hospitales se entregan casi tres test por día para una cantidad de 200 ó 300 consultas por día, se reservan solamente para casos graves, para el paciente que queda internado puede existir la posibilidad de algún test. Con tres o cuatro por día son pocos”, dijo el médico en diálogo con Mitre 810.

Y detalló lo que está ocurriendo en el resto de la provincia: “Están todos los lugares colapsados porque en estos nuevos hospitales municipales ante la menor sospecha se deriva a los hospitales. Ya son pacientes que incluso vienen con órdenes de internación, se nos complica aún más. El interior directamente no tiene esa coordinación, todo va al hospital y hay casos de Alta Gracia, Deán Funes que a veces ni médicos tienen”, agregó Mulqui.

El el parte del 15 de marzo pasado, el Ministerio de Salud provincial informó que había 3.754 nuevos casos confirmados de dengue y que totalizaban hasta entonces más de 9.300 registrados. Además, siete personas fallecieron hasta sea fecha.

Dónde concurrir ante síntomas sospechosos de dengue

Desde la cartera de Salud recordaron que si se experimentan síntomas compatibles dengue es necesario concurrir inmediatamente al centro de salud más cercano.

En la ciudad de Córdoba hay más de 100 Centros de Salud distribuidos en diferentes barrios, más las cuatro Direcciones de Especialidades Médicas, que pueden brindar una atención oportuna y realizar la derivación a un centro de mayor complejidad en caso de ser necesario.

En el interior, los hospitales provinciales y municipales son centros de referencia y están capacitados para brindar una atención a pacientes con dengue y, en caso de ser necesario, realizar las derivaciones correspondientes.