El intendente Daniel Passerini encabezó el acto de Apertura del Ciclo Lectivo 2024 en la Escuela Municipal Primaria Dr. Arturo Illia, de barrio José Ignacio Diaz 3ra Sección este lunes por la mañana.

Ante la prensa, Passerini adelantó cómo será el transporte público con la partida de ERSA y cómo sigue el conflicto por los subsidios nacionales.

A partir del 1 de marzo, la empresa ERSA abandona la ciudad de Córdoba. El intendente adelantó que el viernes la empresa estatal TAMSE y Coniferal se repartirán las líneas que deja la empresa de capitales correntinos.

“Antes del viernes vamos a comunicar cuáles son las líneas que van a pasar a Coniferal y cuáles a Tamse”, expresó.

A su vez, el intendente anunció que a partir de este lunes volvieron los horarios habituales por lo cual los usuarios deberían ver una mejora en las frecuencias.

Subsidios

“Nosotros estuvimos en Buenos Aires hace dos semanas reunidos con un grupo muy grande de intendentes de 14 provincias argentinas donde planteamos el reclamo ante la injusta decisión que tomó el gobierno”, declaró sobre la quita de subsidios nacionales al transporte.

Para el intendente, hay discriminación porque “sigue habiendo subsidios para los porteños”.

“El presidente elije agraviar a los Gobernadores. Nosotros no vamos a judicializar la política. Hemos planteado a diputados y senadores que el 1 de marzo presente en el período ordinario de sesiones, un proyecto para que se cumpla el Presupuesto Nacional que no se está cumpliendo”, adelantó.

Además, pedirán que el impuesto que se paga a los combustibles se distribuya de manera equitativa a las provincias.

“La vía judicial es la última instancia a la que queremos recurrir los intendentes”, declaró.

También el intendente adelantó que junto a otros jefes comunales pedirán una audiencia con el ministro de Interior Guillermo Francos para después del 1 de marzo. “Espero que el presidente anuncie su plan y después el ministro nos recibirá”, afirmó.

Y agregó: “la expectativa es recuperar los recursos que nos han robado de la Nación”

Sobre Milei, comentó: “al presidente le están informando mal o elige opinar de manera equivocada. La provincia de Córdoba hace mucho que tiene equilibrio fiscal. La Municipalidad de Córdoba cuando nosotros asumimos tenía 9 puntos de déficit. Lo hemos reducido a 2.2 y este año lo vamos a seguir reduciendo”.

Y concluyó: "El Gobierno Nacional presenta un superavit fiscal ficticio. Es como que yo diga a fin de mes diga que me sobró plata y no pagué la luz, no pagué la escuela a mis hijos, no pagué el transporte. Así cualquiera junta plata.