En el marco de la 8º edición de "GIRART Mercado de las Artes Escénicas y la Música de Argentina", en la ciudad de Córdoba hasta el viernes 16 de agosto 2024, se presenta, "Matáte, amor" es un mantra feroz que serpentea la maternidad, la relación de pareja, el ideal de familia, el deseo disidente, la locura y la muerte con iguales dosis de dureza y humor.

Matáte, amor en cada espacio se modifica, se amalgama, se fusiona. En cada espacio y con cada público. La obra es una adaptación teatral de la primera novela de la escritora argentina radicada en Francia, Ariana Harwicz, nominada al “Premio Man Booker International” a la mejor novela traducida al inglés, protagonizada por Érica Rivas y dirigida por Marilú Marini.

Además la actriz habló de la importancia de propuestas como estas para llevar nuestras realizaciones a distintas partes del mundo.

Rivas apoyó la lucha por la preservación de las fuentes de trabajo en el Multimedio SRT y criticó la situación al decir que "me parece terrible todo el desguace que están haciendo con las universidades, pero con todo, con la ciencia, con la educación, con la cultura... los despidos masivos tremendos, por eso toda mi solidaridad con estas luchas que me parecen tan necesarias y que como nos está atacando de tantos lados, no sabemos para donde correr."

En diálogo con DATA UNIVERSITARIA de Canal 10 y Canal U, la actriz argentina se manifestó muy contenta y señaló que “venimos de una mini gira norteña, estuvimos en Tilcara en el teatro de la Campana reinaugurando la sala, después estuvimos en Tucumán y teníamos muchas ganas de venir al al mercado Girart que es todo un acontecimiento sobre todo con más de 2000 productores y personas vinculadas a todo lo que es el arte.”

Rivas remarcó la importancia, la remada total que están haciendo todos los los organizadores y que además es tan necesario también para poder tejer, armar y ver teatro, poder llevar nuestra cultura, nuestros cuentos, nuestras obras a distintas partes del mundo, que además son tan apreciadas.”

La importancia del Multimedio universitario

A Érica Rivas le comentamos sobre la situación que se está viviendo cen el Multimedio SRT con estas medidas de ajuste y achicamiento que se vienen aplicando respecto de lo que la actriz reflexionó: “mi apoyo absoluto por supuesto a todas las luchas que están haciendo, me parece terrible todo el desguace que están haciendo con las universidades, con la ciencia, con la educación, la cultura, con todos los medios públicos también...”, y destacó “estos despidos masivos tremendos” reiterando “mi apoyo, mi solidaridad también con todas estas luchas que me parecen tan necesarias y que a veces, como nos están atacando de tantos lados, uno no sabe bien para dónde correr.”

Con estudiantes de artes de la UNC

Érica Rivas también estuvo con mucha juventud que estudia artes en la Facultad de Artes de la UNC, por lo que le consultamos cómo fue esa experiencia y nos contó que “Yo tengo la sensación de que cambió todo mucho a partir de la pandemia, pero después de la pandemia para mí apareció algo mucho más fuerte que es el cuerpo, la presencia física, y por eso también siento que fue tan alucinante lo que pasó con el teatro, porque parecía que estaba muriendo, una cosa milenaria, pero que ahora a partir de también de tanta cosa con las pantallas, con con las visualizaciones de de las distintas plataformas, el teatro empezó a tener más presencia. El otro día me decía mi hija de 23 años: “Mamá no es lo mismo mirarlo en la tele que verlo real” No claro hija, le dije, más bien que no, pero apareció como algo más potente para mí, en el en el cuerpo presente.”

“En esto también pienso que en las luchas, en las necesidades también de de poner el cuerpo y de sentir además que es lo contrario al encierro, es el encuentro real y eso es algo que cambió, por lo menos en lo que yo siento, y por suerte porque aparece algo que se que se genera en el teatro, que es de todos los que estamos ahí y todas, Yo vengo a traer una obra, vengo a proponer un cuento que a mí me fascina y que todas las veces es distinto, pero además todas las veces es distinto porque cada persona que viene trae su impronta y modifica”, remarcó Rivas.

La emocionó el recibimiento en la UNC por parte de estudiantes de Artes y lo destacó que “muchos me preguntan sobre la fama o sobre cómo hacer con el estudio o qué pasa con las redes, también eso a mí me parece que de esto hay que cuidarse y pensarlo como un medio más y no que todo pase por ahí, pero lamentablemente pasa todo por ahí, por eso me parecen tan alucinante todas las premisas feministas también, discutirlo todo, todo lo que nos pasó porque en la discusión no pasa nada más que confrontar y de eso no hay que tener miedo, no es un una cosa mala discutir”, a lo que agregó que “es terrible lo que lo que pasa mediáticamente, cuando hay agresiones, Yo digo siempre, ya lo decía Shakespeare, lo que está arriba está abajo, si hay una crueldad arriba, va a estar abajo seguro, y esto es lo que estamos viviendo ahora, esta crueldad, esta violencia, ya institucionalizada y que deriva en una violencia permanente en los medios y en las plataformas e igual siento que que hay que discutir, que hay que pensar, que hay que presentar, no quedarse, pienso que hay que atravesar el miedo, la agresión siempre es infundada, no hay razón para que exista la agresión, no hay, pero está bueno que podamos discutirlo.”

“Matate amor”: la obra que protagoniza

Érica Rivas también nos contó sobre la obra que vino a presentar a Córdoba que “es una es la primera novela de una autora Argentina, Ariana Harwicz, una escritora con su primera novela y vive en en la campiña francesa y su primer libro se trata sobre una mujer que es soliloquia, como una extranjera, en un idioma que nadie de su entorno entiende, soliloquia una especie de cuchillo, de sangrado, de lo que es e enfrentarse a lo que no sabía que iba a ser así y que creía que iba a ser otra manera, se destacan los preceptos sobre la mujer, sobre la maternidad, entonces esta especie de diatriba de no entenderse a sí misma y de tratar de entenderse en este idioma que es el que ella habla, pero nadie de su entorno entiende. A mí me parece muy hermoso, porque es como una botella en el mar”, describió Rivas quien cuando le señalamos que está sola en escena con este unipersonal, que le debe llevar mucho cuerpo, manifestó que “sí, es mucho cuerpo y eso está bueno y a mí me encanta, me parece además que tiene mucho humor, porque Ariana es una autora que tiene mucho humor y mucha profundidad, entonces esa combinación me parece maravillosa.”

La presentación en el Teatro Real estuvo llena por lo que “voy a tener que venir otro día, voy a venir pronto, así que no se van a salvar de mí...” vaticinó Rivas y dijo que “estoy dentro de Mercado Girart, algo alucinante que yo no sabía que existía y la verdad es que me da mucha curiosidad, me parece que es hermoso poder encontrarse con programadores, con directores de salas de todo el mundo que se convocan acá en Córdoba, es un mercado muy fuerte, esta obra la produzco así que la vamos a traer de nuevo”, y nos adelantó que “ya hemos hablado para que en noviembre podamos estar de nuevo acá”, concluyó la actriz.