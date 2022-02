Este miércoles el padre de familia estaba estaba desayunando con sus hijos como cualquier mañana, cuando de repente vieron que se estaba prendiendo fuego la parte de arriba de la casa.

En el primer piso de la casa se encuentran las habitaciones de los niños, de 8 y 9 años. Al ver el fuego, comenzó a intentar apagar las llamas. Así lo señaló el hombre:

"Ellos (sus hijos) me ayudaron a juntar agua para tratar de apagar el fuego pero agarró todos los colchones, yo me quemé para sacarlos pero no pude hacer mucho"

Además, el padre de familia contó que antes de que pueda llamar a los bomberos llegó la policía, quienes lo ayudaron a sacar a los niños a salvo.

Si bien se quemaron las dos habitaciones de sus hijos, aún no sabe exactamente los daños ya que no puede ingresar hasta que se enfríe todo por peligro a que colapse el techo, según le indicaron los policías.

El incendio fue a las 8:30 y aún no saben su origen. El único que salió herido fue él, que sufrió quemaduras múltiples al tratar de sacar los colchones, la ropa de sus hijos y otros elementos materiales.

Tiene quemaduras en varias zonas del cuerpo y tenía crema para calmar el dolor. De hecho, estaba esperando a que llegue su mujer para cuidar a sus hijos y poder ir al Instituto del Quemado.

El damnificado trabaja como taxista y, así herido como está, debe ir a trabajar. "Esta es la diaria, hay que salir a laburar para reparar todo esto, no hay plan B", manifestó.