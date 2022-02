El presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, solicitó ir a juicio contra su predecesor, Armando Pérez, por daños y perjuicios.

Este miércoles, estaba programado una conciliación entre las partes. Sin embargo, Pérez no asistió.

"Es su derecho no concurrir a esta audiencia de conciliación por lo que nosotros pedimos que se cite a juicio. Luis Fabián Artime no solo presentó esta querella en el momento sino que también nos prohibió utilizarlo durante la campaña electoral porque lo consideraba una cuestión personal", expresó Claudio Orosz, abogado del exfutbolista.

Artime presentó una querella contra Pérez por unas declaraciones que realizó en A la Cancha de radio Continental Córdoba en julio de 2020, antes de las elecciones a presidente en el Club Atlético Belgrano.

Pérez y Artime se presentaron a estas elecciones en diferentes listas. En campaña electoral, Pérez criticó al exfutbolista y afirmó: "Artime jamás me dijo que estaba para colaborar con Belgrano. Yo he conversado con todo el mundo y apelaba a que la gente me ayude. La más grande conquista fue hacer que los socios se sientan dueños del club".

"Para salir de la quiebra tuve que pagarle a Artime un millón de dólares. Cada uno sabe la historia", agregó. Esta última cita fue lo que provocó que el exfutbolista inicie acciones legales.

Artime afirmó ante Radio Universidad: "Eso es totalmente nulo porque no existió eso. Hace un año que le tengo dar explicaciones a algunos hinchas y socios de esta barbaridad que han declarado".

Orosz remarcó que buscan que Pérez pague una sanción económica de 500 mil pesos aproximadamente y que todos los medios que publicaron las declaraciones de Pérez se rectifiquen.