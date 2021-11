El Ministerio de Salud de la Nación anunció que personal de salud y mayores de 70 años que recibieron la segunda dosis del esquema de vacunación contra el coronavirus hace más de seis meses recibirán una tercera aplicación de refuerzo.

En la tarde de este miércoles, desde la Provincia de Córdoba informaron que este operativo comenzará a realizarse este viernes 12 de noviembre.

"Esta estrategia busca ampliar la protección de toda la población de manera escalonada y progresiva", explicaron desde la cartera de Salud provincial.

Es preciso remarcar que, para ambos grupos, no es necesaria una nueva inscripción.

En ese marco, ya se empezó a notificar a personas mayores de 70 años, con día, hora y lugar de vacunación. Es importante que se sepa que no deben asistir a los vacunatorios sin turno, ya que quienes no lo acrediten no serán vacunados.

Mientras que, para el personal de salud, la aplicación de las dosis se realizará en las mismas instituciones de salud donde se desempeña el personal de los equipos sanitarios.