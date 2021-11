Hace un mes se conocía la noticia de la condena de 14 años de prisión para un hombre acusado de reducción a la servidumbre hacia su pareja.

Este miércoles la víctima, quien prefirió preservar su identidad, habló en Radio Universidad y contó cómo fueron los años de sometimiento por parte de su exmarido.

En primer lugar, afirmó que no habían momentos que vivieran como una pareja normal: "Yo tenía que hacer y decir todo lo que él dijera, no podía opinar".

Además, aseguró que los vecinos sabían que en su casa se vivía una situación de violencia. "Siempre hay alguien que escucha, yo creo que un grito se tiene que escuchar", afirmó. Sin embargo, expresó que no intervenían porque "nadie se quiere meter".

En ese sentido, la víctima contó que fue gracias a su hijo que hizo la denuncia. Sucede que él, cansado de la violencia familiar que vivía, se escapó de su casa. Ella acudió a la policía y pudieron encontrarlo.

Mientras lo llevaban de vuelta a su casa, los uniformados le preguntaron al chico, de 17 años en aquel entonces, por qué se había escapado y él les contó toda la situación.

Entonces, uno de los policías le preguntó si el relato era cierto. "Me dijo que tenía que denunciar", señaló.

Es así que ella contó que sus hijos vivían asustados desde muy chicos y que se había vuelto una situación rutinaria:

"Por cualquier sonsera la solución era el golpe, ellos se criaron así, no había días de paz prácticamente"

No es la única víctima

La mujer que sufrió durante varios años el sometimiento a la servidumbre por parte de su pareja aseguró que siempre pensó que nadie más pasaba por la misma situación pero que luego se enteró de mujeres que pasan por situaciones similares.

"No quieren hablar por miedo a que la policía no le de bola pero conmigo se portaron bien desde el primer día", afirmó

A su vez, señaló que en los últimos años para este tipo de casos la justicia suele estar más a favor de la mujer y que se debería aprovechar para contar la situación a vecinos y conocidos.

La vida sigue

La víctima afirmó que el nacimiento de su nieto le sirvió para olvidar su pasado: "Fue olvidar de que existía, de todo lo que he sufrido, él (su ex pareja) ya no tiene lugar en mi mente, es solo un mal recuerdo".

En ese sentido, explicó que hoy vive mucho más tranquila: "Ahora tomo una taza de mate cocido y la tomo tranquila, antes no podía hacer eso".

Además, recordó al oficial Romero, el policía que le dijo en un primer momento que denuncie a su exmarido. "Es el primer hombre de mi nueva vida", aseguró.