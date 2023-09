Son tantas las historias de movilidad social, que desde hace años se generan en la Universalidad Nacional de Córdoba, que sería imposible reseñar los aportes de profesionales que, surgidos desde esta casa de altos estudios, han nutrido a la sociedad argentina y particularmente a la clase media, para darle vida a esta pujante nación.

Recientemente se desarrolló una nueva edición de la Muestra de Carreras donde las 15 unidades académicas, el Campus Virtual, la Escuela de Oficios, Campus Norte, como así también los entes descentralizados de la UNC, abrieron sus puertas en un encuentro que contó con la presencia de cerca de 70.000 personas, que llegaron junto a sus colegios secundarios o de manera particular, para conocer la oferta académica de la Casa de Trejo.

Dos historias profesionales y de vida en la UNC

Durante la muestra, el Rector de la UNC, Jhon Boretto, junto a la Vicerectora Mariela Marchisio, realizaron una recorrida y fueron abordados por Canal U.

Ambos, son egresados de la universidad pública, gratuita, de excelencia y calidad e inclusiva y compartieron con orgulloso sentimiento, su tránsito por la UNC.

Boretto es contador público y Magister en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos de Inversión. De ambos títulos se graduó en la Universidad Nacional de Córdoba. Además, fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas durante dos mandatos entre 2015 y 2021.

Por su parte, Marchisio es arquitecta, docente e investigadora. Luego de desempeñarse en cargos de gestión institucional, ocupó el cargo de decana en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba desde 2017.

El Rector y la Vicerrectora estuvieron charlando con nosotros, el único medio cubriendo la muestra de carreras de la UNC, y se mostraron muy contentos al ver a tantos jóvenes entusiasmados con conocer la oferta académica de la UNC.

Al respecto, el Rector dijo que “la verdad que siempre nos alegra muchísimo recibir a tantas y tantos jóvenes con ganas de estudiar en la universidad y de forjarse su futuro, son todos muy jóvenes pero ya están tomando decisiones de adultos, quizá la primera decisión importante, que es elegir una carrera universitaria”, comentó Boretto quien agregó “la verdad que nosotros desde la universidad pública estamos muy agradecidos por eso. Esta es una institución de más de cuatrocientos años pero cada vez que entra esta camada de jóvenes es como que la universidad se rejuvenece y nos obliga a generar propuestas innovadoras para que cada año miles de estudiantes vengan a forjar su futuro a la universidad.”

Es importante destacar que la muestra crece años tras años y por eso en esta edición salieron del Pabellón Argentina porque la convocatoria es enorme y se situaron en toda la ciudad universitaria con la muestra.

La Vicerrectora destacó el desafío de este año al mencionar que “la idea este año fue que se viva el campus, que es lo que viven nuestros estudiantes todos los días, así que aprovechamos para invitar a todos los colegios porque realmente es una experiencia no sólo por conocer las carreras sino también de encuentros de estudiantes de la escuela media.”

Egresaron de la UNC y llegaron al rectorado

En nuestra charla nos interesó conocer cómo llegó el joven Jhon Boretto a la universidad pública, gratuita y de calidad desde su lugar, desde donde venía y el actual Rector nos contó que “venía del interior de Córdoba, de Villa María, si no hubiera sido porque existiera la universidad pública, no hubiera podido estudiar, porque mi familia no tenía los recursos. Soy graduado de la primera generación de mi familia, universitario. Mi papá y mi mamá no alcanzaron ni a completar la Primaria”, relató Boretto y remarcó que “realmente ese fue el aporte que hizo siempre la educación y la universidad pública a este país. En aquaél momento me recibí de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas.”

Asimismo le pedimos a la Vicerrectora que nos contara sobre la joven Mariela, cómo llegó a la UNC en aquellos años y nos contó que “tengo una historia parecida a la de Jhon (Boretto) porque también soy primera profesional de la familia y mis papás tampoco terminaron la primaria. Elegí arquitectura, me recibí de arquitecta y ojalá hubiera existido la muestra de carreras, porque la verdad es que el primer día que llegamos a Córdoba no sabíamos mucho para dónde ir y esto me hubiera venido muy bien”, comentó emocionada Marchisio.

Esta vez, cerca de 70.000 personas volvieron a ratificar la importancia de la educación pública y seguramente ellas, ellos y sus familias pondrán su voto de confianza en la Universidad Nacional de Córdoba, por ser gratuita y por lo tanto inclusiva, con una propuesta educativa de excelencia, calidad y más de 400 años de trayectoria y reconocimiento internacional.