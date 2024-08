La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC) recibió la certificación oficial de IRAM en gestión de calidad, un reconocimiento que valida el esfuerzo continuo en optimizar procesos y capacitar al equipo para alcanzar estándares internacionales. Obtener la certificación valida sus procesos internos, y rompe con los prejuicios acerca de la capacidad de las universidades públicas para gestionar la calidad de manera efectiva. Este logro demuestra el compromiso de la universidad pública con la excelencia y posiciona a su Secretaría de Extensión como un referente en asesoría y gestión de servicios.

El proceso de certificación ISO 9001:2015 requirió establecer rigurosos estándares, realizar auditorías detalladas y mantener un compromiso colectivo de mejora continua. Esta norma internacional certifica que los procesos de gestión de la calidad cumplen con altos estándares de eficiencia y satisfacción del cliente.

El decano de la facultad, Pablo Recabarren, también resaltó la importancia del logro: "Este es un hito para nuestra facultad y para la universidad pública. Nos demuestra que, con esfuerzo y dedicación, podemos ser líderes en innovación y calidad. Agradezco a todos los que nos acompañan, a los organizadores, al Instituto IRAM, al Cluster de Servicios Empresariales y al equipo de la Secretaría de Extensión de la facultad. Este logro es significativo tanto para nuestra unidad académica como para la universidad en su conjunto."

Es un orgullo que la Secretaría de Extensión haya logrado certificar calidad bajo las normativas ISO 9001, un logro significativo no solo para nuestra unidad académica, sino para toda la universidad. Este éxito demuestra que, con esfuerzo y dedicación, podemos alcanzar la excelencia y ser un modelo a seguir en la gestión de calidad.

Compromiso institucional

En DATA UNIVERSITARIA de Canal 10 y Canal U, realizó una cobertura del evento de Mejora Contínua 4.0 y hablamos con Magalí Carro Pérez, vicedecana, María Fernanda Montoya, gerente de operaciones de IRAM Mediterráneo, Camila Suaid, prosecretaria de Innovación y Vinculación Tecnológica de la FCEFyN de la UNC y Martín Gauna, presidente del Clúster de Servicios Empresariales.

Magalí Carro Pérez, vicedecana de la Facultad, enfatizó la relevancia de este logro en el contexto académico: “Es un orgullo compartir el compromiso que tiene la Facultad de Ciencias Exactas con la calidad dentro del ámbito académico. La Secretaría de Extensión logra esta certificación de calidad luego de un arduo proceso, enfrentando resistencias al cambio y revisando nuestros procedimientos internos. Este es un hito significativo, no solo para la facultad, sino también para la universidad y la sociedad que nos sostiene."

La Secretaría de Extensión es responsable de la vinculación con el medio, formación continua, prácticas supervisadas, cultura y otros procesos clave. Obtener esta certificación es un hito, seguido por un proceso continuo para mantener y mejorar la calidad alcanzada.

“Tenemos el compromiso de avanzar con áreas de toda la facultad, entendiendo que es una mejora para la facultad, para la universidad y para la sociedad.” Magalí Carro Pérez, vicedecana.

Desafíos

La implementación de la norma ISO 9001:2015 implicó adaptaciones significativas en los procesos y la cultura organizacional de la facultad. María Fernanda Montoya, gerente de operaciones de IRAM Mediterráneo, reconoció: "La Facultad ha demostrado un compromiso excepcional con la mejora continua y la excelencia en sus procesos. Esta certificación es el resultado de trabajo y dedicación, y estamos felices de haber acompañado a la Secretaría de Extensión en este camino hacia la certificación 9001."

Montoya recordó los primeros pasos del proceso: "Recuerdo que vine hace unos meses y desde el primer momento vimos el compromiso y las ideas claras. Nos sentamos, analizamos y, desde IRAM, no solo auditamos, sino que también acompañamos en el camino hacia la mejora continua."

Antes de la presentación del programa de mejora continua, el rector de la UNC, Jhon Boretto, tomó la palabra para destacar la importancia de realizar la primera jornada de mejora continua en el ámbito universitario, subrayando su enfoque en la vinculación: “Esta jornada de mejora continua vincula lo tecnológico con el sector público y privado de forma colaborativa. Muestra a la universidad como una institución dinámica que cumple con su rol y responsabilidad social. Aceptar estos desafíos, incluso con nuestros 400 años, es crucial.”

En el mismo sentido, Boretto destacó la relevancia de la mejora de procesos y la certificación de calidad en la institución: “Felicito al equipo de la Secretaría de Extensión por mejorar la calidad de la gestión, enfocándose en la satisfacción de los usuarios.”

Durante el acto de presentación del Plan de Mejora Continua y Aseguramiento de Calidad, Luis Bosch, secretario de Extensión, y Camila Suaid, prosecretaria de Innovación y Vinculación Tecnológica, detallaron el proceso de cambio y adaptación que la institución ha emprendido. Bosch explicó que la transición a la norma ISO 9001:2015 implicó una revisión exhaustiva de los procedimientos administrativos y operativos, así como la digitalización de procesos clave, lo que permitió mejorar tanto la eficiencia como la transparencia. Para lograr estos avances, se implementaron nuevas metodologías de trabajo y se capacitó al personal en el uso de herramientas tecnológicas avanzadas.

Camila Suaid resaltó que uno de los mayores desafíos fue reducir los tiempos de los trámites administrativos y aumentar la participación de los docentes en los programas de formación continua. "Fue fundamental motivar y capacitar a nuestro equipo para que pudiera autogestionarse con confianza, sintiéndose cómodo al preguntar cuando surgían dudas," señaló.

Además, Suaid lideró la transformación de la gestión tradicional a través de la incorporación de innovaciones, aplicando metodologías ágiles de calidad y adoptando nuevas tecnologías en los procesos del equipo. Su labor incluyó la coordinación, capacitación y motivación del equipo, asegurando que todos estuvieran alineados y preparados para alcanzar los objetivos establecidos.

La implementación de estos cambios permitió que la Secretaría de Extensión pasara de gestionar un pequeño número de alumnos a manejar miles de estudiantes en programas de formación continua, demostrando así la capacidad de la facultad para adaptarse y mejorar continuamente.

Capacitación y evaluación continua

El camino hacia la certificación incluyó múltiples evaluaciones y capacitaciones. "Hemos trabajado arduamente para implementar estándares de calidad que aseguren la mejor gestión de nuestros servicios. Esta certificación es un reconocimiento a ese esfuerzo", subrayó Bosch. "Empezamos en 2016 cuando asumimos el cargo, y fue un reto adaptar la gestión de la extensión universitaria. Implementamos mejoras para hacer más eficiente nuestra administración, pasando del papel a lo digital, enfrentando discusiones y un largo proceso de cambio. Hoy, después de seis años, estamos orgullosos de haber alcanzado esta certificación de calidad”, concluyó.

A su turno, Luis Bosch, Secretario de Extensión de la FCEFyN, señaló que “queríamos trabajar mejor y ser eficientes en todo lo que hacíamos, y convencer a nuestro equipo de esta visión fue clave.

Remarcando la importancia del logro conjunto, Suaid por su parte, hizo referencia al objetivo de la mejora continua para poder ofrecer servicios de alta calidad. “Este logro es una muestra de nuestro esfuerzo en brindar calidad de servicio", señaló.

Capacitación del equipo de trabajo

El equipo de la Secretaría de Extensión ha participado en diversas capacitaciones para mejorar sus competencias y habilidades en la gestión de calidad. Estas actividades han sido claves para lograr la certificación ISO 9001, asegurando que todos los miembros del equipo estén alineados con los estándares de calidad.

Jhon Boretto, rector UNC, destacó la capacitación del equipo de trabajo, como un dato relevante de esta certificación, al remarcar que “este logro es parte de nuestros esfuerzos por modernizar procesos y mejorar las condiciones para el trabajo universitario”

Plan de mejora continua

La certificación por IRAM se enmarca en el Plan de Mejora Continua 4.0, que promueve la competitividad y la cultura de la mejora continua. Este programa ha sido crucial para capacitar al equipo y evaluar la calidad de los procesos administrativos. Este logro demuestra que las universidades públicas pueden ser líderes en gestión de calidad y excelencia.

La jornada concluyó con la presentación del Plan de Mejora Continua y el Programa de Aseguramiento de Calidad, mostrando las innovaciones y mejoras implementadas. Este evento posiciona a la Secretaría de Extensión como un referente en la gestión de calidad, invitando a otras instituciones a seguir su modelo de excelencia. La presentación, titulada "De la Tradición a la Innovación" permitió explicar cómo se logró la certificación y las razones detrás de cada paso.

Suaid profundizó en las causas y procesos detrás de la transformación: "Encontramos que uno de los grandes desafíos eran los tiempos que tardaban los trámites. Había baja participación de docentes porque el proceso era engorroso y no había información clara sobre cómo hacerlo. Tuvimos que motivar y capacitar a nuestro equipo para que se autogestionara y estuviera tranquilo de preguntar cuando no sabía algo."

El proceso de transformación no fue fácil. Luis Bosch continuó explicando: "No podíamos entender que no hubiera contacto con las empresas. Una empresa venía a la facultad con un proyecto y la firma de convenio demoraba de seis a siete meses. El pago llegaba al noveno mes, lo que desmotivaba a las empresas y a los contratados. Empezamos a trabajar en estos microprocesos, generando control y pago del trabajo en menos de un trimestre."

Camila Suaid añadió: "En 2018, comenzamos a implementar metodologías, rutinas de trabajo y herramientas como Trello, buscando integrar toda la información necesaria para la toma de decisiones. En 2022, formalizamos el plan de mejora continua, estableciendo objetivos estratégicos de gestión y aseguramiento de calidad. Finalmente, en 2023, comenzamos el camino hacia la certificación y en 2024 la logramos."

Gauna mostró un diagrama de procesos para graficar los desafíos: "El desafío fue unir el principio de la mejora continua con las normas y reglas de la universidad y la idea de la Industria 4.0. Trabajamos cada proceso, automatizando y brindando datos, ajustando cada paso según los requisitos. Este proceso de auditoría comenzó el año pasado, sumando a IRAM, y logramos que los procesos funcionaran tal como planeamos."

Finalmente, tomaron la palabra Mariela García y Valera Cortés, del equipo del programa de aseguramiento de la calidad, que compartieron las metodologías y los lineamientos a partir de los cuales se diseñaron los nuevos procesos:

Primera jornada de mejora continua 4.0

La primera jornada de mejora continua 4.0 se trató de un evento donde académicos, empresarios y líderes del sector tecnológico compartieron sus experiencias en la mejora continua y la innovación para el desarrollo de la región. Co-organizada por la Secretaría de Extensión, IRAM y el Cluster de Servicios Empresariales, la jornada destacó iniciativas de diversas entidades en procesos de mejora continua e innovación. La entrega del certificado de calidad según la Norma ISO 9001 a la Secretaría de Extensión fue un punto culminante, consolidando la mejora continua como un eje fundamental para el progreso regional y nacional.

"Es un orgullo presentar la primera jornada junto con la Facultad de Ciencias Exactas e IRAM, creando y desarrollando algo sinérgico. Implementar y desarrollar ideas, cerrar un concepto que se amalgama con inteligencia artificial y la industria 4.0. Este es el camino hacia una sociedad mejor, integrando principios de gestión y trabajando continuamente hacia los desafíos futuros," afirmó Martín Gauna, presidente del Clúster de Servicios Empresariales.

El Programa de Aseguramiento de Calidad ha sido fundamental para capacitar al equipo de trabajo de la Secretaría de Extensión, mejorando continuamente los procesos administrativos. Esta certificación es el resultado de un esfuerzo conjunto que incluye la evaluación del proceso de pagos de la Dirección Administrativa Contable y la implementación de metodologías de mejora continua.

Evaluación de calidad del proceso de pagos

Una de las áreas críticas evaluadas fue el proceso de pagos de la Dirección Administrativa Contable. Este proceso fue optimizado para cumplir con los requisitos de la certificación, garantizando una gestión eficiente y transparente.