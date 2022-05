Mientras el femicidio de Andrea Castana, ocurrido en marzo del año 2015 en el Cerro de la Cruz de Villa Carlos Paz, continúa impune, el fiscal de esa ciudad, Ricardo Mazzuchi dispuso una pericia de ADN a los fines de ver el perfil de Diego Concha y compararlo con el perfil genético hallado en el cuerpo de la víctima.

El funcionario judicial que lleva adelante la investigación dispuso la medida a partir de algunos datos aportados a la investigación, para confirmar o descartar algunas hipótesis de trabajo en la causa, por lo que en las próximas horas se tomarán las muestras del ex director de Defensa Civil de la Provincia, quien está detenido en la cárcel de Bower acusado en dos causas judiciales: una por violencia de género y otra por abuso sexual.

Cabe recordar que Concha participó activamente hace siete años en los operativos de búsqueda de Andrea Castana y era un gran conocedor del Cerro de la Cruz y que en el marco de la investigación ya se realizaron más de 50 cotejos de ADN, todos con resultados negativos.

Por su parte, Carlos Nayi, abogado de la familia de Castana confirmó la medida aunque pidió ser cautelosos al respecto. "Las razones surgen de la tarea de campo, en el marco de la investigación de la causa que tiene cuatro imputados y no se puede avanzar en otras consideraciones, aunque hay que ser cautos".

El estudio se realizará en el Laboratorio de Genética Forense en la ciudad de Córdoba y se espera que los resultados se conozcan a la brevedad. Nayi agregó que "no se está señalando a Diego Concha con un nivel de responsabilidad respecto del hecho, sino que simplemente se busca confirmar o descartar hipótesis".

El 11 de marzo de 2015, Andrea Castana de 36 años dejó a sus dos hijos en el colegio y emprendió una caminata por el Cerro de la Cruz en Villa Carlos Paz de la que nunca regresó. Luego de que su familia alertara por su desaparición y tras dos días de intensa búsqueda, los investigadores hallaron su cuerpo sin vida en ese lugar y la investigación determinó luego que había sido violada y estrangulada.

Si bien hay cuatro imputados en la causa, de lo que surge de la investigación hasta ahora no hay indicios firmes que los involucren en el hecho, ya que sus ADN no coinciden con el del atacante encontrado en el cuerpo de la víctima. Los cuatro involucrados en la causa son su ex marido Juan Manuel Lazzaroni; su empleado Diego Luján; el periodista Fernando Villa y Omar González quien tiene antecedentes penales por robos.