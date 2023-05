Un nuevo femicidio conmocionó a la ciudad de Córdoba. Milagros Bottone, una joven estudiante de 23 años fue asesinada por su padre quien agredió a su expareja y luego se quitó la vida. Vecinos del barrio Alta Córdoba, donde vivían ambas, relataron que eran hostigadas hacía ya varios meses.

Acerca de lo ocurrido se refirió Betiana Cabrera Fasolis de la organización Mumalá, que además de contar con un observatorio de violencias de género, trabajan activamente en la prevención de estos casos.

En diálogo con Ponete al Día por Radio Universidad, comentó: “En este caso en particular, no se entiende por qué no tenía un dispositivo dual, una tobillera geo referencial que se active cuando víctima y victimario están a una menos de una distancia determinada”.

Recordó que este tipo de dispositivos tienden a ser más efectivos que los “botones antipánico” ya que para dar aviso a las autoridades no hace falta que la víctima esté frente a su agresor. “Con el dispositivo dual, además que suena de forma automática, también permite detectar si el victimario violó o no la perimetral”, agregó al respecto.

De acuerdo a los últimos informes de Mumalá, en al menos 15% de los femicidios registrados, las víctimas ya habían realizado denuncias previas. Agregó así que “es muy desgastante para las familias y las víctimas tener que, ante cada agresión, ir a denunciar”.

Por otro lado, destacó que “la familia hizo todo lo que tenía a su alcance para hacer” y que las “malas praxis” judiciales ponen en riesgo la vida de las personas que se ven inmersas en una situación de violencia.

Laura Cantore, doctora en derecho, sostuvo que hay que seguir fortaleciendo los esfuerzos que ya se han hecho porque “se establecen medidas de control importantes pero nos siguen matando”.

Ante ello, aseguró que “hay algo que no está funcionando bien” motivo por el que el Estado debe seguir reforzando políticas públicas para proteger a las víctimas. “No es un problema de falta de leyes, es de aplicación”, dijo en diálogo con Canal 10.

“Hay un espacio que es históricamente patriarcal y machista que es muy difícil de transformar y es la Justicia”, destacó finalmente Cabrera Fasolis.