Llegan nuevas actividades culturales para ver en forma presencial y virtual. La Agencia Córdoba Cultura prepara una grilla de eventos para todos los gustos.



Viernes 20



A las 16:30. Conversaciones con artistas: Mirar por la ventana. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Recorrido por la muestra Figuraciones Urbanas con la presencia de la artista Ana Luisa Bondone Fernández. Entrada libre y gratuita.

A las 17.30. Charla. Ciberfeminismo: arte, videojuegos y luchas feministas. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

La propuesta es indagar el entrecruce del arte y los videojuegos desde el ciberfeminismo. Desde principios de los ’90 el feminismo se ha apropiado de los videojuegos como una tecnología de resistencia contra la cultura patriarcal. En la actualidad se utiliza como registro y soporte de las luchas feministas. Aunque su uso todavía sigue siendo marginal, interesa explorar sus potencialidades como herramienta de transformación de las relaciones de poder de género. Entrada libre y gratuita a través del sistema autoentrada.com.

A las 21. Viernes de música: Las Voces del Centro presenta Paisajes. Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

El grupo, integrado por Sebastián Borda (voz y guitarra), Mario Espíndola (voz y guitarra), Juan Pablo Alonso (voz) y Rober Mazi (percusión), presenta un espectáculo cuyo repertorio cuenta con canciones clásicas del cancionero popular como las zambas La Solís Pizarro, El anacleto del viento y A Monteros o chacareras como Déjame que me vaya y Largos caminos me iré, usando como emblema del grupo la Zamba para mi ciudad de Oscar Quiroga, la cual realiza un viaje imaginario por lugares característicos de Río Cuarto y la región. Entrada general 400 pesos.

A las 21. El anillo de bodas. Teatro Real – Sala Carlos Giménez- San Jerónimo 66

Un anillo de bodas que desata pasiones inusitadas. ¿Es solo un anillo? La noche de boda de los novios se arruina debido a la perdida fortuita del anillo de la novia. A partir de este incidente se desatan pasiones ocultas de los personajes que reflexionan en torno al valor de un anillo de boda y el amor. La historia está situada en Córdoba, época actual, y transcurre en un salón de fiestas del hotel y en la suite nupcial. Entradas desde 1000 pesos a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro. Repite el sábado 21 a las 21 y el domingo 22 a las 20.

A las 21. Cultura en el Patio: Mantra Folk

Mantra Folk, el grupo liderado por Gustavo Segovia y Sergio Martin, se presenta en el patio. Mantra Folk tiene sus raíces en la música folklórica argentina con la característica de fusionarla con diferentes estilos musicales como el pop y el rock.

Sábado 21

A las 15. Calavera sí chilla. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Actividad educativa presencial en el marco de la muestra Chisporroteo de Pablo Peisino. Se realizará un recorrido por las salas y luego un taller de intervención de remeras con retazos de telas en la sala de creación del museo. Propuesta destinada a adolescentes y adultos cupo limitado. Actividad gratuita. Inscripción por teléfono al 4343348/49 interno 215 de lunes a viernes de 8 a 14 o al correo electrónico: educacion@museocaraffa.org.ar

A las 18. Ciclo A puro teatro: De familias que son así (relatos animados para las infancias) de Ulularía Teatro. Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

De familias que son así presenta tres relatos de autoría de los integrantes del grupo. Historias de familias que son así, como la que un día quisieron formar Chacho y Ciro, dos pingüinos que se conocían desde pichones. Ellos quisieron construir un nido, pero les faltaba el huevo… Como la de Inés, que vive unos días con su papá y otros con su mamá, su hermana, su hermano y el novio de su mamá. Inés quiere que algún día se junten sus dos familias, pero esto no es nada fácil… Como la familia de Renata, que vive en un barrio con sus siete hermanos y su mamá que es viuda. Renata quiere ser hija única como su amiga Adriana. Como eso no es posible, prueba con ser nieta única, pero no todo sale como esperaba… Entrada libre y gratuita.

A las 20. Homenaje a Cátulo Castillo. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

La Orquesta Provincial de Música Ciudadana, con dirección artística del maestro Damián Torres, recuerda al autor de Tinta Roja a través de sus más populares creaciones, con la participación de los cantantes Mery Murúa y Gustavo Visentín. El diseño coreográfico estará a cargo de la pareja artística integrada por Delfina y Walter. Entradas desde 500 pesos a través del sitio autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 20.30. El conventiyo contraataca. Teatro Real – Sala Azucena Carmona- San Jerónimo 66

Elencos concertados presenta esta obra en la que un grupo de inquilinos vive las peripecias de la vida cotidiana que los atraviesa como grupo humano. El arte, el amor y la pobreza conviven entre las paredes de una casona que Doña Colomba regenta con pasión y el deseo de una vida mejor. La obra es una evocación al sainete criollo, con sus personajes y escenarios típicos que conjugan en su estructura la reflexión misma sobre la identidad argentina. En esta propuesta se evidencian, desde el trabajo estético, las posibilidades artísticas que devienen en memoria colectiva. Entradas 1000 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 21. Ballet en el Centro: el Ballet Municipal presenta Frágil. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

A lo largo de su historia el Ballet Municipal de Córdoba logró especializarse tanto en la danza folklórica nacional y latinoamericana como en la danza ciudadana argentina. En esta oportunidad presenta la obra Frágil, una docena de solos, una pieza que propone experimentar el arte en un estado de contemplación que pone el ojo en lo cotidiano, en aquellas cosas que acontecen cada día, incluso en esas que provocan alguna lágrima y que, a pesar de ellas, se sigue al encuentro de una nueva madrugada y otro amanecer. El planteo que hace es un tanto existencialista: habla de los sentimientos que atraviesan y con los que se transita. Muestra descarnadamente la fragilidad del ser humano y revela algo en común en los actores/bailarines: la nostalgia. La obra fue estrenada en diciembre de 2013, dirigida por Walter Cammertoni (bailarín, coreógrafo, actor, director y docente).

Entrada libre y gratuita.

A las 21. Juana la Loca. Teatro Real – Sala Carlos Giménez- San Jerónimo 66

Con dirección y autoría de Pepe Cibrián Campoy, Juana La Loca es una épica romántica sobre una de las mujeres más famosas de la historia. Su prisión durante más de cuarenta años fue su paraíso, pues allí voló un alma pura rodeada por la crueldad y la ambición de los hombres. Traicionada por su padre, su marido y su propio hijo, Juana La Loca no es un unipersonal. Se trata de una magnética obra en donde ella convive con su madre, Isabel La Católica; su nieto Felipe II, su incondicional Leonor y fundamentalmente, con el causante de su supuesta locura: Felipe El Hermoso. Juana La Loca habla de la locura del amor no correspondido. De las brutales pasiones del poder, y de la magia del deseo fabricado. Entrada gratuita hasta agotar la capacidad de la sala. Retirar por boletería del teatro con DNI a partir del martes 17 (máximo dos ubicaciones por persona).

A las 21. Mini recital de Totoro

Durante la pandemia nace este proyecto desde Alta Gracia que se gestó en medio de la virtualidad, una experiencia híbrida que se corporalizó en la presencialidad. Más de diez instrumentos para lograr un clima mágico de carácter sinfónico, inspirado en el animé.

Domingo 22

A las 17. TAPETUMMM. Teatro Real – Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

Balbuceando Teatro presenta esta obra en la que Cándida y Magiano se encuentran en Cé- Ví- Ya, un extraño lugar donde parece reinar el fracaso y la confusión, tanto que ni la oscuridad, ni las preguntas, ni las sillas, parecen servir para lo que fueron hechas. Como buenos payasos tratan de hacer las cosas bien… pero… ¿Qué podrán ver estos dos antihéroes en la cerrazón de la noche? Entradas 500 pesos disponibles a través del sistema Autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 20. Herencias, recital de Carlo Fierens. Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

El destacado guitarrista italiano se presenta con un programa que reúne la Sonata N.1, de Carlos Guastavino, y la Sonata Op. 47, de Alberto Ginastera, además, obras de Francisco Tárrega y Niccoló Paganini. El evento es organizado por la Agencia Córdoba Cultura y el Instituto Italiano de Cultura (Córdoba). La entrada es gratuita y las ubicaciones se pueden retirar desde el jueves 19 por boletería del teatro, en el horario de 9 a 20, teléfono 414-3412.

A las 21. Visita al taller de Daro Barrozo

Daro Barrozo Cerámica de Diseño y Raku ofrece desde el año 2000 una vasta variedad de objetos cerámicos únicos que van desde utilitarios hasta objetos decorativos utilizando tanto la técnica de cerámica esmaltada como la técnica raku. Es uno de los pocos artesanos argentinos que realizan sus trabajos en esta técnica milenaria japonesa.

IG: DaroBarrozo Facebook: Daro Barrozo Raku

