Continúa la temporada de premiaciones en todo el mundo, y durante el fin de semana le llegó el turno a los Billboards. En el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el desfile de artistas, moda y sonido se llevó toda la atención.

Sin dudas, The Weeknd estaba entre los favoritos ya que lideró la nómina con nominaciones en 17 categorías, pero a la hora de la entrega, se quedó con sabor a poco, o casi nada. Drake, el artista que viene liderando audiencias desde hace varios años también demostró que sigue entre los más escuchados.

Destacó Olivia Rodrigo, como una de las artistas nuevas más reconocidas se fue de la ceremonia con siete estatuillas y también el grupo pop surcoreano BTS pudo hacerse fuerte con dos.

Kanye West que ahora es conocido como Ye, fue otro de los artistas favoritos, y se llevó seis premios además de una presentación fuerte en la Arena.

Bad Bunny se llevó los premios al mejor artista latino y mejor artista latino masculino y las latinas Kali Uchis cosechó dos y Karol G uno, pero bien importante: obtuvo el de mejor álbum latino, por “KG0516′'

Becky G arrasó como en el escenario tal y como lo hace en las diferentes plataformas cantando, entre otros títulos, su “Mamiii”.

El show completo se puede revivir haciendo click aquí.

El listado de ganadores completo:

Mejor artista

Doja Cat

Drake *GANADOR

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

The Weeknd

Mejor artista nuevo

Givēon

Masked Wolf

Olivia Rodrigo *GANADORA

Pooh Shiesty

The Kid LAROI

Mejor artista masculino

Drake *GANADOR

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lil Nas X

The Weeknd

Mejor artista femenina

Adele

Doja Cat

Dua Lipa

Olivia Rodrigo *GANADORA

Taylor Swift

Mejor Dúo/Grupo

BTS * GANADOR

Glass Animals

Imagine Dragons

Migos

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak)

Mejor artista de Billboard 200

Adele

Drake

Juice WRLD

Morgan Wallen

Taylor Swift *GANADORA

Mejor artista Hot 100

Doja Cat

Drake

Justin Bieber

Olivia Rodrigo *GANADORA

The Weeknd

Mejor artista de canciones en streaming

Doja Cat

Drake

Lil Nas X

Olivia Rodrigo *GANADORA

The Weeknd

Mejor artista en ventas de canciones

Adele

BTS *GANADOR

Dua Lipa

Ed Sheeran

Walker Hayes

Mejor artista de canciones de radio

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo *GANADORA

The Weeknd

Artista Top Billboard Global 200 (NUEVO)

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo *GANADORA

The Weeknd

Mejor artista Billboard Global

BTS

Dua Lipa

Ed Sheeran *GANADOR

Olivia Rodrigo

The Weeknd

Giras Top

Eagles (Tour Hotel California)

Génesis (The Last Domino? Tour)

Green Day, Fall Out Boy y Weezer (The Hella Mega Tour)

Harry Styles ((Love on Tour)

The Rolling Stones (No Filter Tour) *GANADOR

Mejor artista de R&B

Doja Cat *GANADOR

Givēon

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak)

Summer Walker

The Weeknd

Mejor artista masculino de R&B

Givēon

Khalid

The Weeknd *GANADOR

Mejor artista femenina de R&B

Doja Cat *GANADOR

Summer Walker

SZA

Mejor gira de R&B

Bruno Mars (Bruno Mars at Park MGM) *GANADOR

Omarion & Bow Wow (The Millennium Tour 2021)

Usher (The Vegas Residency)

Mejor artista de rap

Drake *GANADOR

Juice WRLD

Lil Baby

Moneybagg Yo

Polo G

Mejor artista masculino de rap

Drake *GANADOR

Juice WRLD

Polo G

Mejor artista femenina de rap

Cardi B

Latto

Megan Thee Stallion *GANADOR

Mejor gira de rap

J. Cole (La gira fuera de temporada)

Lil Baby (La gira de atrás afuera)

Omarion & Bow Wow (The Millennium Tour 2021) *GANADOR

Mejor artista country

Chris Stapleton

Luke Combs

Morgan Walle

Taylor Swift *GANADORA

Walker Hayes

Mejor artista masculino country

Chris Stapleton

Luke Combs

Morgan Wallen *GANADOR

Mejor Artista Femenina Country

Carrie Underwood

Miranda Lambert

Taylor Swift *GANADORA

Mejor Dúo/Grupo Country

Dan + Shay *GANADOR

Florida Georgia Line

Zac Brown Band

Mejor gira Country

Luke Bryan (Proud to Be Right Here Tour)

Eric Church (Gather Again Tour) *GANADOR

Chris Stapleton (All-American Road Show Tour)

Mejor artista de rock

Glass Animals *GANADOR

Imagine Dragons

Machine Gun Kelly

Måneskin

Twenty one pilots

Mejor gira de Rock

Genesis (The Last Domino? Tour)

Green Day, Fall Out Boy & Weezer (The Hella Mega Tour)

The Rolling Stones (No Filter Tour) *GANADOR

Mejor artista latino

Bad Bunny *GANADOR

Farruko

Kali Uchis

Karol G

Rauw Alejandro

Mejor artista masculino latino

Bad Bunny *GANADOR

Farruko

Rauw Alejandro

Mejor artista femenina latina

Kali Uchis *GANADOR

Karol G

Rosalía

Mejor dúo/grupo latino

Calibre 50

Eslabón Armado *GANADOR

Grupo Firme

Mejor gira latina

Bad Bunny (El Último Tour Del Mundo)

Enrique Iglesias & Ricky Martin (Live in Concert)

Los Bukis (Una Historia Cantada Tour) *GANADOR

Mejor artista dance/electrónico

Calvin Harris

David Guetta

Lady Gaga *GANADORA

Marshmello

Tiësto

Mejor artista cristiano

Carrie Underwood

for King & Country

Lauren Daigle

Ye *GANADOR

Mejor artista de gospel

CeCe Winans

Elevation Worship

Kirk Franklin

Maverick City Music

Ye *GANADOR