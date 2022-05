Doctor Strange en el Multiverso de la locura estrenó en cines a inicios de mayo y los seguidores de la historia no paran de hacer conjeturas, análisis y críticas en redes y foros.

Y es que si algo le faltaba al Dr extraño por naturaleza, era sumergirse en este multiverso -cualquier parecido con el metaverso es pura coincidencia- y descubrir capas y subcapas de la locura, el incosciente, el terror y, por supuesto, la ciencia ficción.

Para quienes están familiarizados con las secuencias Marvel (y hay tantos productos que es importante mantenerse al día), esta película llega cinco años después del estreno de la primera y nos vuelve a encontrar con Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Christine Palmers (Rachel McAdams) y Wandavision (Elizabeth Olsen). Pero suma personajes super interesantes como el de América Chávez (Xóchitl Gómez) y hasta una nueva versión de Christine, lejos de la que conocimos en la primera película.

Rachel McAdams habló en exclusiva para Cba24n sobre la película que sigue siendo éxito en la taquilla y que, para quienes seguimos este universo de historias y personajes tan extenso, es como para volver a ver.

"Me encantó tanto la primera película cuando la vi. Recuerdo haberla visto en el

estreno en el Magic Castle de Los Ángeles. Había tanta energía allí y la gente parecía

realmente enamorarse de ella. Y me encantó. Así que, pensar que puedes volver a

sumergirte en ese mundo y ver cómo evolucionan estos personajes, ver cómo Strange

toma las lecciones que aprende en la primera y las vuelca en esta, y aprender dónde

están sus reveses y los de mi personaje también. Para ver la brillantez de las

posibilidades en este mundo, especialmente en el Multiverso, solo pensar en los

lugares locos a los que irá. Es emocionante ver que todo se abre aún más", dice la actriz.

Y a Rachel, el trabajo no deja de llegarle. La actriz que es una de las protagonistas de Spotlight -solo por mencionar un nombre- fue nominada a los Oscar por su papel en el film en la categoría Mejor Actriz de Reparto, pero cuenta además con otros reconocimientos como por ejemplo en los BAFTA. Sin embargo, volver a calzarse el traje de Christine en esta versión del multiverso, la entusiasmó desde el inicio:

"Es un gran regalo poder volver al mismo personaje, especialmente cuando no lo

esperas necesariamente. Es como un reencuentro con un viejo amigo o algo así. Y

vuelves a soñar con ella otra vez. Siempre es un poco agridulce poner un personaje en

un estante y pensar que nunca volverá a salir. Entonces, fue genial pensar que estos

personajes permanecen vivos durante todo este tiempo y que pueden resurgir en

cualquier momento. Eso nos da infinitas posibilidades"

En Doctor Strange en el multiverso de la locura, de Marvel Studios, el UCM desbloquea el Multiverso y lleva sus límites más lejos que nunca. Viaja a lo desconocido con el Doctor Strange, quien, con la ayuda de viejos y nuevos aliados místicos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario. Para estar al día y no perderse detalle, es importante haber seguido la saga de Vengadores, y también la serie de Disney+ Wandavision. Después de todo, la Bruja Escarlata aparece como la gran villana, después de haberse vuelto loca y rasgado la realidad.

Es un film en el que no faltan efectos especiales, como no podía ser de otra manera. Ni efectos ni destreza física. El personaje de Strange era uno de los favoritos de Stan Lee y probablemente el editor, director y productor estaría sorprendido del resultado de esta segunda película, mucho más oscura que la anterior y que por momentos, podemos decir que es de terror.

"Tuve que trabajar duro para tener una perspectiva general de la historia y del contexto, pero eso ha sido muy bueno para mí. Es un reto para el público y para los actores. Benedict y yo hablamos bastante de eso, porque

no es algo fácil para un actor. Crees que va a ser saltar por los cables y usar estos

atuendos geniales. Pero es un desafío hacer un seguimiento de todo lo que sucede e

interpretar a estos personajes que son varios personajes en una película.

Es un gran ejercicio para el cerebro y es un gran ejercicio para que un actor se

mantenga alerta. También es un ejercicio para tu imaginación. Sabes que va a haber

algo extraordinario frente a ti, así que será mejor que actúes como tal. Tienes que

poner lo mejor de ti porque tu personaje se enfrentará con momentos salvajes", agrega Rachel.

La relación entre Doctor Strange y Christine se vuelve mucho más conflictiva en esta segunda película. Y no únicamente en términos amorosos, sino porque veremos cada personaje explorar su incosciente y giros temporales un tanto retorcidos. Y el director Sam Raimi supo plasmarlo con inteligencia. Al respecto la actriz asegura:

"Trabajar con Benedict es genial porque siento que hemos podido continuar desde

donde lo dejamos. Todavía no puedo creer que hayan pasado cinco años. No se siente

de esa manera (...) La idea de que pueden volver a encontrarse en mundos diferentes una y otra vez establece una premisa muy romántica. ¿Funcionan en alguno de esos mundos? Es una idea interesante, pero es muy confuso para estos personajes. Benedict y yo estamos confundidos como actores. Es una situación realmente rica para explorar una especie de romance. No creo haber visto eso antes, que dos personas tengan tanta historia y luego no tengan ninguna.

Algunos días, no sabíamos si nuestra interpretación estaba bien o cómo saldría.

¿Cuánto podemos enamorarnos el uno del otro cuando solo tuvimos un minuto juntos? ¿Valdrá la pena al final si estos personajes terminan siendo completos extraños entre sí? ¿Realmente tenemos que atraernos de golpe en un momento?

Fue una exploración realmente interesante en términos de la historia romántica que

está por detrás. Supongo que hay algo de budista al respecto, esta idea de la

reencarnación y volver y recibir otra oportunidad y otra oportunidad y otra

oportunidad. ¿Y lo haremos bien? Entonces estás iluminado"

Un gran equipo alrededor de una gran película que deja muchos interrogantes y abre muchas puertas a historias futuras, fiel al estilo de Marvel que por momentos nos vuela la cabeza y por otro nos deja completamente impacientes. Rachel lo describe muy bien:

"Creo que esta película va a ser un verdadero rompedero de cabeza y un verdadero

desafío para la mente porque estás saltando universos. Las cosas se están abriendo

mucho y una cosa afecta a la otra de una manera muy dramática. Así que, creo que

será divertido y desafiante en sí hacer un seguimiento de los múltiples personajes, las

múltiples versiones de sí mismos"

La película sigue en cartelera, y el fin de semana es una excelente oportunidad para sumergirse en ella. Si no están al día con Marvel, es momento de correr la maratón. Y si no están ta convencidos, aquí el trailer para darles el último empujón.