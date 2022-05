La vida de los ricos y famosos siempre ha sido motivo de curiosidad e interés para muchas. Basta con mencionar algunos reality shows para demostrarlo: Keeping up with the Kardashians, The Ozzbournes, Master Cheff celebrity y tantos otros más.

Ahora Disney+ se suma a la aventura y prueba con una serie que tendrá algo de documental, algo de reality y probablemente, bastante ficción.

En "Los Montaner", la producción se adentrará en la intimidad de una de las familias más famosas de Latinoamérica para dar a conocer su vida diaria, revelar sus desafíos y conflictos, y mostrar cómo sus integrantes equilibran sus carreras con sus vidas personales y familiares. Ricardo, Marlene, Mau, Ricky, Evaluna, Stefi, Sara y Camilo son parte de este clan que se ha sabido posicionar muy bien en los últimos años con una utilización bastante inteligente de las redes sociales.

Por el momento serán 10 episodios de 45 minutos cada uno, en los que escenas de la vida cotidiana se irán mezclando con shows, recitales en vivo y actividad comercial y artística en general.

Sin fecha de estreno confirmada, ya tenemos el primer adelanto para disfrutar.