Una mujer cordobesa denunció haber sido estafada luego de comprar repelente para mosquitos mediante WhatsApp. La damnificada transfirió más de $ 100 mil y no recibió ningún producto. El hecho ocurrió en medio de una ola de infecciones por dengue récord en el país y en la provincia, que decantó en un faltante de stock en repelentes.

En dialogo con ElDoce.tv, la mujer comentó que al no encontrar el producto en ningún lado, vio una publicación en Marketplace y decidió contactar al autor del posteo. Me dijeron que la venta estaba cerrada al público y que sólo funcionaba online. Entonces me comuniqué con un consultor”, señaló la mujer.

La oferta del vendedor consistía en 12 aerosoles por $ 31.500. Mediante una conversación en WhatsApp, el supuesto comerciante le explicó a la víctima que no era necesario que abone el envió del producto a su domicilio.

“La verdad me pareció un precio razonable porque en todos lados está caro. No hubo ninguna actitud rara o sospechosa”, confesó la mujer, quien es madre de tres hijas, las cuales se contagiaron de dengue en este último tiempo. La suma total que transfirió la víctima fue de $ 130 mil.

La damnificada señaló que comenzó a sospechar que era una estafa cuando recibió un llamado telefónico a pocas horas del horario de entrega pactado. Se trataba de un aparente trabajador el cual sostenía que no podía concretar la entrega porque restaban abonar $5 mil correspondientes a gastos de envío.

“Los llamé muchas veces pero no me atendieron. Pasó mucho rato y no llegó nada. Le pasó lo mismo a tres compañeros de trabajo que pidieron en el mismo lugar”, señaló la víctima. Luego de lo sucedido, la mujer realizó una denuncia con el objetivo de que otras personas no sean víctimas de este tipo de estafa.

