El ministro del Interior Guillermo Francos afirmó que el Gobierno Nacional aumentará el piso del Impuesto a las Ganancias.

"lo está terminando de analizar el ministro de Economía a ver cómo impacta en la ley y el déficit cero", expresó el ministro en el programa "Si Pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.

“Seguramente, el piso va a estar entre 1,2 y 2 millones, y las escalas se darán de manera progresiva”, aclaró.

"El decreto del ministro de Economía, Sergio Massa, cuando exime del Impuesto a las Ganancias le dice a los agentes de retención que no retengan el impuesto a los trabajadores en relación de dependencia y después se sancionó la ley. Cuando eso sucede, no se tiene en cuenta que eso se exime a partir del año 2024, entonces quedó pendiente el último trimestre del 2023. Es lo que vamos a resolver", agregó y remarcó que el cobro del impuesto no será retroactivo.

"Queremos saber exactamente cual va a ser la posición de las distintos legisladores sobre la ley. La primera ley, que era más compleja, generaba algunas diferencia en algunos puntos, ahora condensamos los temas más importantes. Sobre esos puntos, hemos conversado con legisladores y gobernadores y hay apoyo importante", concluyó.